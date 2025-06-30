استشهاد أُسر بأكملها وعمليات نزوح كبيرة في غزة

استشهد 48 فلسطينيا -منذ فجر اليوم الاثنين- في سلسلة غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت مدارس تؤوي نازحين ومراكز توزيع مساعدات وخيام إيواء.

وأكد مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد 13 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي استهدف مستودعا لتوزيع المساعدات في حي الزيتون (جنوبي مدينة غزة).

كما أفاد مجمع ناصر الطبي (في خان يونس) باستشهاد 13 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، في غارة استهدفت مواطنين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية (جنوب غربي مدينة خان يونس).

وبحسب مستشفى العودة، استُشهد فلسطيني وجُرح 23 آخرون نتيجة استهداف شارع صلاح الدين في منطقة وادي غزة، حيث كان يتجمع عشرات المدنيين على أمل الحصول على مساعدات غذائية.

وأكدت مصادر في مستشفى الشفاء استشهاد 4 فلسطينيين في قصف على دوار حلاوة بجباليا البلد، حيث تم استهداف مجموعة من المدنيين بشكل مباشر.

واستشهد 3 مواطنين بينهم سيدة، نتيجة قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة الكتيبة في خان يونس، كما استشهد فلسطيني آخر وأُصيب آخرون جراء استهداف خيمتهم في منطقة المواصي (غرب المحافظة).

كذلك، استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي غرب محافظة رفح.

استهداف المدارس ومراكز الإيواء

وذكر مراسل الجزيرة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على 5 مدارس تؤوي نازحين، 3 منها متجاورة (في حي الزيتون).

وقد دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدرسة يافا في حي التفاح (شرق مدينة غزة) رغم تصنيفها كمركز إيواء "آمن".

كما استهدفت القوات الإسرائيلية فصولا دراسية بمدرسة فهد الصباح في حي التفاح، مما أدى إلى إصابات بين النازحين. وقد أُصيبت مدرسة الحرية ومدرسة الفلاح (في حي الزيتون) بقصف مماثل أسفر عن جرحى آخرين.

وفي السياق ذاته، قصف جيش الاحتلال خيمة إيواء داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مما أدى إلى وقوع إصابات بين النازحين.

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وقال المتحدث باسم المستشفى الدكتور خليل الدقران إنهم لا يملكون "علبة حليب واحدة" للأطفال، مؤكدا أن جيش الاحتلال يستخدم سياسة التجويع ضد الأطفال في القطاع، إضافة إلى استهداف المستشفيات بشكل ممنهج.

استشهاد أسر بأكملها

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي استهدف خيام نازحين في خان يونس، مما أدى إلى استشهاد أسر بأكملها.

ووصف المكتب الأممي الوضع بأنه استمرار ممنهج في قتل العائلات الفلسطينية النازحة في مناطق صنفتها إسرائيل بأنها "آمنة".

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية استهدفت 256 مركز نزوح منذ بدء الحرب، تضم أكثر من 700 ألف نازح، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال كثف استهداف المراكز خلال يونيو/حزيران الجاري، إذ قصف أكثر من 11 مركزا للنزوح، معظمها مدارس.

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 18 حيا شمال قطاع غزة، بما في ذلك الزيتون الشرقي وجباليا البلد وجباليا النزلة وحي التفاح والدرج والصبرة، مدعيا أنه سيواصل تصعيد عملياته العسكرية في تلك المناطق.

وطالب جيش الاحتلال السكان بالتوجه إلى منطقة المواصي عبر طريق الرشيد. لكن القصف استمر حتى في تلك المناطق المصنفة على أنها "آمنة" مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني.

دعوات للتدخل الدولي

اتهم رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة إسرائيلَ بتعمد تجويع السكان وعرقلة إدخال المساعدات، داعيا الأطراف الدولية للضغط الفوري لفتح المعابر.

وأكد أن القصف الإسرائيلي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان ضد المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

ومن جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى توفير الحماية العاجلة للنازحين، في ظل استهداف متواصل للملاجئ والمستشفيات، وانتهاك واضح لكل الاتفاقيات الدولية، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة نحو 190 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة قاتلة تهدد حياة آلاف المدنيين.

ورغم الإدانات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال عملياته دون رادع، في ظل دعم أميركي سياسي وعسكري غير مشروط.