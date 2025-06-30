يوروبول يفكك شبكة احتيال بالعملات المشفّرة بإسبانيا

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) -اليوم الاثنين- تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفّرة في إسبانيا بعد غسل 460 مليون يورو (540 مليون دولار) باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين.

وقالت يوروبول إن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية، وإن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها.

وقد ألقي القبض على 5 أشخاص نتيجة لهذه العملية، من بينهم 3 في جزر الكناري واثنان في مدريد.

وذكرت يوروبول، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يُشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة.

ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها هونغ كونغ واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها. وأوضحت يوروبول أن التحقيق مستمر.