موجة حر قاسية تضرب جنوب أوروبا وتشعل حرائق

تتواصل اليوم الاثنين موجة حر قاسية في جنوب أوروبا، حيث تسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في اندلاع حرائق في عدة دول، بينها فرنسا وإيطاليا، وكذلك في تركيا.

ودفعت موجة الحر المبكرة السلطات في عدة دول إلى إصدار تحذيرات صحية وإنذارات من اندلاع حرائق غابات، وسط توقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ عدة أيام، تعاني فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال من موجة حر وصلت فيها مستويات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق.

ففي فرنسا التي يتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى ذروتها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وضعت هيئة الأرصاد الجوية 84 من أصل 101 منطقة في البلاد في حالة تأهب برتقالية اللون لموجة الحر من اليوم وحتى منتصف الأسبوع.

ومع موجة الحر الأولى هذا الصيف، دعت فرنسا السكان للبحث عن ملاجئ، وقالت وزارة التعليم إن نحو 200 مدرسة ستُغلق جزئيا على الأقل خلال الأيام الثلاثة المقبلة بسبب الحر.

وفي إسبانيا، أفادت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم بأن الحرارة بلغت 46 درجة مئوية السبت في ولبة (جنوبي البلاد) قرب الحدود مع البرتغال، وهي درجة قياسية في يونيو/حزيران، ويتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها اليوم.

وقالت الهيئة إن مستويات الحرارة في إكستريمادورا والأندلس، في الجنوب والجنوب الغربي من البلاد، بلغت 44 درجة أمس الأحد، وفي العاصمة مدريد، اقتربت الحرارة من 40 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن الشهر الجاري في طريقه ليصبح أكثر شهور يونيو/حزيران حرارة على الإطلاق منذ بدء التدوين في السجلات.

وفي الجارة البرتغال، أُعلنت حالة إنذار قصوى في ثلثي البرتغال تحسبا لارتفاع شديد في درجات الحرارة واندلاع حرائق غابات، وكذلك الأمر في جزيرة صقلية الإيطالية، حيث كافحت عناصر الإطفاء 15 حريقا السبت.

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وفي إيطاليا، أُعلنت حالة إنذار من الحر الشديد في 21 مدينة من شمال البلاد إلى جنوبها، من بينها ميلانو ونابولي والبندقية وفلورنسا وروما وكاتانيا، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 41 درجة مئوية في فلورنسا و38 درجة في بولونيا و37 درجة في بيروجيا.

وأفادت أقسام الطوارئ في مستشفيات إيطاليا بتسجيل زيادة بنسبة 10% في حالات ضربات الشمس، حسب نائب رئيس الجمعية الإيطالية لطب الطوارئ ماريو غوارينو.

حرائق بسبب الحر

وقد أدت موجة الحر الشديدة إلى حرائق التهمت مساحات من الغابات وإجلاء آلاف السكان.

ففي فرنسا، اندلعت حرائق غابات أمس الأحد في منطقة أود جنوب غربي البلاد حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية مما أدى وفقا للسطات ووسائل الإعلام إلى احتراق 400 هكتار وإخلاء منطقة إقامة مخيمات ودير.

وقالت السلطات الفرنسية اليوم إن الحرائق تحت السيطرة ولكن لم يتم إخمادها بعد.

وفي جزيرة صقلية الإيطالية، عملت فرق الإطفاء لعدة ساعات لإخماد 15 حريقا.

وفي تركيا، استمرت حرائق الغابات لليوم الثاني على التوالي في منطقة إزمير غربي البلاد حيث أججتها رياح قوية، وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي إنه تم إخلاء أربع بلدات وحيين.

من جهتها، قالت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد) إنه تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إثر حرائق الغابات التي طالت خصوصا محافظات إزمير ومانيسا (غرب) وهاتاي (جنوب شرق).

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فرقا تستخدم جرارات مزودة بمقطورات مياه وطائرات هليكوبتر تحمل المياه، بينما كان الدخان يتصاعد فوق التلال حيث الأشجار المتفحمة.

والأسبوع الماضي كافحت فرق الإطفاء اليونانية حريق غابات على الساحل الجنوبي لأثينا ما اضطر السلطات إلى إجلاء عدد من السكان.

حرارة قياسية

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية اليوم أنه تم تسجيل درجة حرارة قياسية لشهر حزيران/يونيو في حوض المتوسط أمس الأحد.

وقال تيبو غينالدو، الباحث في مركز دراسات الأرصاد الجوية عبر الأقمار الاصطناعية في لانيون (كوت دارمور) "لم نسجّل من قبل درجة حرارة يومية بهذا الارتفاع في شهر حزيران/يونيو، محسوبة على كامل حوض البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف غينالدو أن متوسط درجة حرارة البحر المتوسط حاليا أعلى بثلاث درجات من الأرقام الموسمية المسجلة بين عامي 1991و2020، فيما يتجاوز ذلك أربع درجات حول السواحل الفرنسية والإسبانية.

من جهتها، قالت الباحثة في المعهد الإيطالي لحماية البيئة والبحوث إيمانويلا بيرفيتالي إن موجات الحر في منطقة البحر المتوسط أصبحت أكثر تواترا وشدة في السنوات الأخيرة.

ويحذر خبراء من أن موجات الحر تشتد بفعل تغير المناخ وستزداد تواترا. كما يؤكد علماء أن تغير المناخ يفاقم موجات الحر الشديدة، لا سيما في المدن حيث تزداد درجات الحرارة جراء العدد الكبير من المباني.

وتشير السجلات إلى أن العام الماضي هو الأكثر حرارة على كوكب الأرض على الإطلاق.