مسؤول طبي بغزة يحذر من توقف المستشفيات وانتشار الحمى الشوكية

حذر مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور مروان الهمص من توقف ما تبقى من المستشفيات الرئيسية عن العمل، مشيرا إلى تقنين المستلزمات الطبية بسبب النقص الحاد.

ووصف الهمص -في حديثه للجزيرة- حالات المصابين التي تصل المستشفيات من مراكز توزيع المساعدات بأنها حرجة، كاشفا أن غرف العناية المركزة ممتلئة.

وقال إن الجرحى الواصلين من مراكز توزيع المساعدات إصاباتهم في النصف العلوي من الجسد، مشيرا إلى نقص شديد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأمس الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد ضحايا طالبي المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 580 شهيدا وأكثر من 4 آلاف جريح و39 مفقودا.

وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، لجأت وزارة الصحة إلى تقنين استخدام المستلزمات الطبية، إذ يتم تقسيم ما يلزم مريضا واحدا على اثنين أو 3 مرضى، حسب الهمص.

كما حذر المسؤول الطبي من انتشار الحمى الشوكية في المنطقة "إذا استمر الحال على ما هو عليه".

وكان مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع قد أعلن عن تسجيل رقم قياسي لحالات الحمى الشوكية بين الأطفال، إذ وصل عدد المصابين إلى 35 حالة مؤكدة.

وحذر الأطباء من خطورة المرض على الملكات العقلية والحواس لدى الأطفال، وأشاروا إلى أن الازدحام الشديد في خيام النزوح وضعف جهاز المناعة بسبب سوء التغذية يسرّع انتشار العدوى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة نحو 190 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة قاتلة تهدد حياة آلاف المدنيين.

ورغم الإدانات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال عملياته دون رادع، في ظل دعم أميركي سياسي وعسكري غير مشروط.