ماكرون: بحثت مع بزشكيان النووي والباليستي وعودة المفتشين إلى إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه اتصل الأحد هاتفيا بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وبحث معه الملفين النووي والباليستي وقضايا أخرى.

وأضاف في منشور على منصة إكس، أن رسائله خلال الاتصال تضمنت تأكيد العودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة القضايا المتعلقة بالصواريخ الباليستية والبرنامج النووي، فضلا عن استئناف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

وكشف ماكرون، أن محادثته مع بزشكيان تناولت إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين تعتقلهما إيران، على حد قوله.

وطالب ماكرون باحترام وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "للمساعدة في إحلال السلام في المنطقة".

وتأتي المحادثات بعد مرور 6 أيام على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وكانت إسرائيل شنت عدوانا جويا على إيران في 13 يونيو/حزيران، حيث قصفت العديد من المنشآت النووية والقواعد العسكرية وحتى المرافق المدنية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، منهم كبار القادة العسكرين.

وفي المقابل، ردت إيران بضربات صاروخية استهدفت مناطق حساسة في إسرائيل، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقد تدخلت الولايات المتحدة في الحرب إلى جانب إسرائيل وأسقطت قنابل خارقة للتحصينات على 3 منشآت نووية في إيران في 22 يونيو/حزيران.

وتحت ضغط أميركي توصلت إيران وإسرائيل لاتفاق لوقف إطلاق النار في 24 يونيو/حزيران.