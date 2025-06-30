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قصف هستيري على غزة يعيد مشاهد بداية العدوان الإسرائيلي

Mourners carry the bodies of Palestinian children killed in an Israeli strike on a house late at night, according to Gaza's health ministry, during the funeral at Al-Ahli Arab Hospital in Gaza City, June 29, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
الاحتلال يكثف الغارات وينسف مربعات سكنية في غزة (رويترز)
بشار أبو زكري
30/6/2025-|آخر تحديث: 12:39 (توقيت مكة)

في ليلة أخرى حالكة في سجل المعاناة، لم يعرف قطاع غزة طعم النوم ولا هدوء اللحظات تحت وطأة الأحزمة النارية والقصف المدفعي العنيف، الذي لم يكتفِ باستهداف البيوت الآمنة، بل امتدت نيرانه إلى مراكز الإيواء التي تحتضن آلاف النازحين، لتجد العائلات نفسها أمام موجة تهجير جديدة تضاف إلى فصول النزوح المستمر.

وتتكرر مشاهد الموت والدمار في حرب الإبادة الجماعية التي تجاوزت 20 شهرا، وكأنها تعيد كتابة المأساة ذاتها كل مرة، فتتجاوز حدود الخراب المادي إلى جراح غائرة في ذاكرة المكان ووجدان الإنسان، في حرب بلا نهاية، نزفها يطال كل زاوية ويترك أثرا عميقا لا يمحوه الزمن.

وتوالت ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مئات المغردين الفلسطينيين عن صدمتهم من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت حجم الدمار واستمرار القصف والأحزمة النارية المكثفة على مختلف مناطق القطاع.

وأكدوا أن هذه المشاهد أعادت إلى ذاكرتهم بدايات الحرب الإسرائيلية، لا سيما في مدينة غزة وشمالها، حيث تتكرر صور الخراب والمعاناة بشكل صادم يفوق الوصف.

شهادات المغردين والناشطين

قال مغردون إن مدينة غزة وشمالها لم تذوقا النوم طوال الليل، في ظل القصف العنيف والأحزمة النارية التي استهدفت البيوت ومراكز الإيواء، في محاولة جديدة لإجبار النازحين على التهجير.

وأضافوا أن ما جرى يُعدّ من أعنف موجات القصف منذ بداية الحرب، حيث تُسقط إسرائيل أطنانا من المتفجرات في هجمات جوية وبحرية ومدفعية متواصلة.

وأشار آخرون إلى أن فصول الموت تتكرر كأنها لم تتوقف يوما، خراب يطال الأرواح قبل الأبنية، ونزيف يمتد إلى كل شارع مع اشتداد ضراوة الهجمات، ما دفع مئات العائلات للنزوح في عتمة مرعبة لا تعرف الرحمة.

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وكتب بعض النشطاء أن القصف لا يتوقف ولا حتى لساعة واحدة، بينما يتحدث العالم عن مؤشرات تسوية لا يلمس منها الناس إلا مزيدا من الدمار، مؤكدين: "كثيرون لم يعودوا يصدقون ما يُروّج من وعود. يريدون وقفا نهائيا لهذه المقتلة. ما دون ذلك، تبقى فرص الموت قائمة، وفرص النجاة صدفة أحلاها مُرّ".

مشاهد لا تشبه إلا الجحيم

وقال نشطاء: "أحزمة نارية لا تهدأ، تطوِّق الليل من كل الجهات. ليل غزة جحيم مفتوح، قاسٍ حد الانفجار في الروح. ليل لا يشبهه ليل، تمضغه السماء قصفا وتبتلعه الأرض ركاما".

وكتب ناشط: "مع بدء ساعات الليل واشتداد الظلام، يبدأ مسلسل الأحزمة النارية والقصف العنيف المتواصل ليل غزة ليس كأي ليل، فنحن ننتظر طلوع الشمس قبل أن يبدأ الظلام".

وأضاف آخر: "ليلة قاسية في غزة بعد يوم دامٍ. ما يجري هنا فظائع، مجازر، أهوال.. يا من اعتدتم المشهد، أوقفوا صمتكم فالعدو لم يتوقف عن قتله. يا بشر.. نقولها ونصرخ بكل أعماقنا، غزة تُذبح، جوعا، وقصفا، ونزوحا".

ووصف مدونون المشهد بأنه يفوق كل وصف: "الأحزمة النارية تخلع القلوب وتصمّ الآذان. جنون ينزل من السماء ولا أحد يسمع أنين الأرض. جحيم يهبط على رؤوس الأبرياء، لا يفرّق بين بيت أو خيمة، ولا بين طفل وامرأة".

مراكز الإيواء تتحول إلى مقابر

في سياق متصل، أكد مدونون أن الاحتلال خلال 3 ساعات فقط، واثنتين منهما بفارق 10 دقائق، حوّل 3 مدارس للإيواء في شرق غزة وجباليا والتفاح إلى مذابح جماعية، سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى في قصف متعمّد.

وأشاروا إلى أن مدارس الإيواء تحولت إلى مقابر جماعية، والعالم يُشاهد بصمت مخزٍ. كما وصفوا الاستهداف الممنهج لأكبر أماكن النزوح في مدينة غزة وشمالها بأنه حلقة جديدة من حلقات الإبادة الجماعية، حيث لم تتوقف الأحزمة النارية ولا روبوتات الاحتلال المفخخة عن قصف المنطقة منذ 24 ساعة.

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وأضافوا أن 4 مراكز إيواء تعرضت لهجمات شرسة خلال الساعات الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وسط اكتظاظ شديد، بعد أوامر الإخلاء التي طالت أحياء مثل الزيتون وجباليا.

وأوضحوا أن إحدى المدارس التي كانت تأوي النازحين أُجبرت على الإخلاء تحت القصف، ليتم استهداف العائلات أثناء محاولتها الفرار.

واختتم أحد النشطاء بقوله: "مدارس الإيواء صارت مقابر… خيام النازحين صارت مقابر… مراكز المساعدات صارت مراكز الموت".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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