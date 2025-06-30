مجزرة مروعة بميناء غزة وموجة نزوج جديدة شمال القطاع

أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد 21 فلسطينيا أغلبهم نساء وأطفال وإصابة 30 في حصيلة أولية جراء قصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربي مدينة غزة، في حين طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في 18 حيا شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

وتشهد مناطق غرب غزة اكتظاظا سكانيا متزايدا بسبب موجات النزوح الناجمة عن التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على أحياء شرق وجنوب المدينة.

وتوجهت كثير من العائلات إلى شاطئ وميناء غزة، وبدأت تظهر مخيمات عشوائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، بسبب مطاردة جيش الاحتلال للسكان عشوائيا من منطقة إلى أخرى.

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "ما تشهده مدينة غزة من هجوم وحشي وتصعيد الجيش الصهيوني لمجازره هي جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي ممنهجة".

وأكد بيان للحركة أن على العالم التحرك للجم مجرم الحرب نتنياهو الذي ينتهك القوانين الدولية ويحاول تغطية فشله في حرب الإبادة.

عشرات الشهداء

في الأثناء، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 71 فلسطينيا استشهدوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الاثنين، شملت مدارس تؤوي نازحين ومراكز توزيع مساعدات وخيام إيواء، بينهم 48 بمدينة غزة وشمال القطاع.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة عشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

من جهته، قال مصدر في المستشفى المعمداني إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا لتوزيع المساعدات بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وقد ألحقت الغارة دمارا كبيرا بالمستودع.

كذلك، أفادت مصادر طبية بمستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار حلاوة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. وتمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال الشهداء وإجلاء المصابين إلى مستشفى الشفاء.

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نزوح كبير

وقال مراسل الجزيرة إن مناطق شمالي القطاع تشهد عمليات نزوح في ظل كثافة القصف الإسرائيلي العنيف الذي يطال مراكز الإيواء والمنازل وتجمعات المدنيين.

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 18 حيا شمال قطاع غزة، بما في ذلك الزيتون الشرقي جباليا وأحياء التفاح والدرج والصبرة، مدعيا أنه سيواصل تصعيد عملياته العسكرية في تلك المناطق.

وطالب جيش الاحتلال السكان بالتوجه إلى منطقة المواصي عبر طريق الرشيد. لكن القصف استمر حتى في تلك المناطق المصنفة على أنها "آمنة" مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني.

استهداف مراكز الإيواء

وذكر مراسل الجزيرة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على 5 مدارس تؤوي نازحين، 3 منها متجاورة (في حي الزيتون).

وقد دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدرسة يافا في حي التفاح (شرق مدينة غزة) رغم تصنيفها كمركز إيواء "آمن".

كما استهدفت القوات الإسرائيلية فصولا دراسية بمدرسة فهد الصباح في حي التفاح، مما أدى إلى إصابات بين النازحين. وقد أُصيبت مدرسة الحرية ومدرسة الفلاح (في حي الزيتون) بقصف مماثل أسفر عن جرحى آخرين.

مشاهد تُظهر الدمار الذي خلّفه قصف الاحتلال على مدرسة يافا شرق مدينة #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/hDtZ9BfLVF — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 30, 2025

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ12، مما يعرض حياة عشرات المرضى لخطر الموت بشكل مباشر.

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية استهدفت 256 مركز نزوح منذ بدء الحرب، تضم أكثر من 700 ألف نازح، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال كثف استهداف المراكز خلال يونيو/حزيران الجاري، إذ قصف أكثر من 11 مركزا للنزوح، معظمها مدارس.

من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس مما أسفر عن مقتل أُسرٍ بأكملها، رغم تصنيف المنطقة بأنها آمنة.

وأشار المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل إصدار أوامر للمدنيين الفلسطينيين بالانتقال إلى ما يسميه "بالملاجئ المعروفة" في المواصي، رغم افتقارها للبنية التحتية الأساسية.

كما أوضح المكتب أن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مبررات معلنة للهجمات التي استهدفت الخيام، ولم تُصدر أي بيانات تشير إلى استهدافها عناصر مسلحة أو مواقع عسكرية في المنطقة.

بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه "حتى تاريخ الـ24 من الشهر الجاري تم تسجيل مقتل أكثر من 810 أشخاص كانوا يحتمون في منشآت تابعة للوكالة في غزة منذ بداية الحرب على القطاع".

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 860 حادثة على منشآتها في قطاع غزة وعلى الموجودين فيها منذ بداية الحرب.

استهداف الأطفال

إنسانيا، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الموت يهدد مئات الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات بمستشفى ناصر في قطاع غزة.

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وأشار الصندوق -في حسابه على منصة إكس- إلى أن حليب الأطفال نفد تماما، وأن كل مقومات البقاء تتلاشى. وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه ليست أزمة بل فشل جماعي للإنسانية. ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه.

بدوره، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن إسرائيل تلجأ إلى سياسة التجويع ضد أطفال قطاع غزة.

وأضاف الدقران للجزيرة أنه لا توجد لدينا علبة حليب واحدة للأطفال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 60 ألف طفل يعانون سوء التغذية بسبب نقص الحليب.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش إن القطاع يواجه نقصا حادا في المضادات الحيوية اللازمة لمواجهة مرض التهاب السحايا، وأضاف أن الاحتلال يتعمد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة.

واتهم رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة إسرائيل بتعمد تجويع السكان وعرقلة إدخال المساعدات، داعيا الأطراف الدولية للضغط الفوري لفتح المعابر.

وأكد أن القصف الإسرائيلي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان ضد المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة نحو 190 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة قاتلة تهدد حياة آلاف المدنيين.

ورغم الإدانات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال عملياته دون رادع، في ظل دعم أميركي سياسي وعسكري غير مشروط.