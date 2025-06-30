قطر: لا محادثات بشأن غزة ونيات أميركية للدفع باتجاه المفاوضات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الاثنين أنه لا يوجد حاليا محادثات بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار الاتصالات للوصول إلى صيغة للعودة إلى المفاوضات.

وفي مؤتمر صحفي، أفاد الأنصاري بأن قطر مستمرة في الضغط من خلال شركائها للفصل بين المفاوضات ودخول المساعدات لغزة.

وأشار إلى أن هناك نيات أميركية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة لكن هناك تعقيدات، لم يوضحها، لافتا إلى أن ثمة لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول لاتفاق في غزة.

وأضاف أن التعنت الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري في غزة.

وقال إنه "أصبح من الصعب تقبل استمرار الخسائر البشرية في قطاع غزة".

انخراط بالملف الإيراني

وبشأن الملف الإيراني، قال الأنصاري إن ثمة مشاركة قطرية في المساعي الرامية للتوصل لاتفاق حول الملف النووي، مؤكدا أن الجهود مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق أوسع.

وفي السياق، من المتوقع أن يصل اليوم وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى البيت الأبيض، وذلك لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وبشأن إيران وصفقات دبلوماسية أوسع نطاقا محتملة في المنطقة، في ظل دعوة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وفي إسرائيل، من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر هذه الليلة لمناقشة الخطوات التالية في غزة، بعد اجتماع أمس الأحد الذي لم يتم التوصل فيه إلى تفاهمات أو قرارات بشأن الحرب.

وكانت وكالة رويترز نقلت -عن مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث الجهود الجارية لوقف إطلاق النار- أن قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتحدد موعد بعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات.