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عاجل | عمدة كوتيناي بولاية أيداهو الأميركية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على عناصر سلطات إنفاذ القانون

30/6/2025-|آخر تحديث: 03:11 (توقيت مكة)

عاجل | عمدة كوتيناي بولاية أيداهو الأميركية:

  • مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على عناصر سلطات إنفاذ القانون
  • المهاجم يواصل إطلاق النار على عناصر الأمن بواسطة بنادق عالية القوة

نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي:

  • إطلاق النار ما زال مستمرا في الوقت الحالي في غابة كور دالين بولاية أيداهو

أيه بي سي عن مسؤولين:

  • مقتل شخصين على الأقل في حادث إطلاق النار على رجال إطفاء في ولاية أيداهو الأميركية

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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