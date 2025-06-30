عاجلعاجل,
عاجل | عمدة كوتيناي بولاية أيداهو الأميركية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على عناصر سلطات إنفاذ القانون
30/6/2025-|آخر تحديث: 03:11 (توقيت مكة)
عاجل | عمدة كوتيناي بولاية أيداهو الأميركية:
- مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على عناصر سلطات إنفاذ القانون
- المهاجم يواصل إطلاق النار على عناصر الأمن بواسطة بنادق عالية القوة
نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي:
- إطلاق النار ما زال مستمرا في الوقت الحالي في غابة كور دالين بولاية أيداهو
أيه بي سي عن مسؤولين:
- مقتل شخصين على الأقل في حادث إطلاق النار على رجال إطفاء في ولاية أيداهو الأميركية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة