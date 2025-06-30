روسيا تسيطر على أول قرية في دنيبروبيتروفسك

قالت وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الاثنين إن الجيش الروسي سيطر على أول قرية في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق أوكرانيا بعد أن تمكن خلال نحو شهرين من فرض سيطرته على 950 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المسؤول الموالي لروسيا فلاديمير روغوف قوله إن القوات الروسية سيطرت على قرية داتشنوي داخل منطقة دنيبرو بيتروفسك.

ووسط جهود لدفع محادثات السلام بين موسكو وكييف، تحتدم الحرب مع سيطرة القوات الروسية على جزء من منطقة سومي الأوكرانية تبلغ مساحته 200 كيلومتر مربع ودخول منطقة دنيبروبيتروفسك الشهر الماضي.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 144 مسيرة أوكرانية في يوم واحد واستهداف مصفاة نفطية تزود البحرية الأوكرانية بالوقود.

يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في تصريحات تلفزيونية- أن وتيرة المحادثات لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا تعتمد على موقف كييف وفعالية الوساطة الأميركية والوضع الميداني.

البيانات الأوكرانية

وفي الجانب الأوكراني، أعلنت القوات البرية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما بمسيرات انتحارية على مبنى مركز القيادة والسيطرة في "كريفي ريه" شرقي البلاد.

كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مجموعات قتالية روسية كبيرة تتمركز على جبهة باكروفسك وتشن هجمات يومية على مواقع قواتنا.

في غضون ذلك شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول الذي يقوم بزيارة إلى كييف أن بلاده "ستواصل بحزم دعم أوكرانيا -حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح- بالدفاع الجوي الحديث والأسلحة الأخرى، وبالمساعدات الإنسانية والاقتصادية".

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين تتوقع أن يتم هذا الأسبوع إقرار خطة الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة العقوبات رقم 18 ضد روسيا.

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يشار إلى أن روسيا كررت مرارا أنها مستعدة للسلام مع أوكرانيا لكن يجب على كييف الانسحاب من كامل المناطق الأربع التي تسيطر موسكو على أغلبها، ويعتبرها الرئيس فلاديمير بوتين أنها باتت الآن "جزءا من روسيا".

وتقول أوكرانيا وداعموها الأوروبيون إن هذه الشروط تعادل الاستسلام وإن روسيا ليست مهتمة بالسلام وإنهم لن يقبلوا أبدا بسيطرة روسيا على خُمس مساحة أوكرانيا.

وتشمل المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية شبه جزيرة القرم وأكثر من 99% من منطقة لوغانسك وأكثر من 70% من مناطق دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، وجميعها في الشرق أو الجنوب الشرقي للبلاد، وأجزاء من مناطق خاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك.