حماس تنعى أسيرا فلسطينيا استشهد تحت التعذيب بسجون الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين الأسير لؤي نصر الله الذي استشهد في مستشفى سوروكا ببئر السبع بعد نقله من سجن النقب الصحراوي إثر تدهور صحته نتيجة التعذيب والظروف القاسية التي تعرض لها داخل السجن.

وحذرت الحركة من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأسرى داخل السجون مع استمرار الاحتلال وإدارة سجونه في الانتقام والتنكيل بهم.

وقالت حماس إنّ جرائم قتل الأسرى داخل السجون تستوجب التدخل على كافة المستويات الرسمية والشعبية الحقوقية للضغط على الاحتلال وإسناد الأسرى في ظل ما يتعرضون له من وحشية وإجرام.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية باستشهاد نصر الله في مستشفى سوروكا الإسرائيلي بعد نقله من سجن النقب، وقالت إنه كان معتقلا إداريا منذ أكثر من سنتين، ولم يكن يعاني من مشاكل صحية قبل اعتقاله.

يذكر أن عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة استشهدوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتواترت تقارير وشهادات تفيد بارتكاب سلطات الاحتلال انتهاكات واسعة ضد الأسرى الفلسطينيين في معتقلات بعضها سري، على غرار معتقل "سدي تيمان" في النقب.