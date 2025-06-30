تل أبيب تعتقل 3 إسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران

أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن اعتقال 3 إسرائيليين في قضيتين منفصلتين، بتهمة التخابر مع الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهام تستهدف أمن إسرائيل.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن أحد المعتقلين هو مارك مورجين (33 عاما) من سكان غور الأردن، وأُلقي القبض عليه في 15 يونيو/حزيران للاشتباه بأنه كان على تواصل مباشر مع جهات استخباراتية معادية خلال الشهر ذاته.

وقالت الشرطة إن مورجين نفذ مهام بتوجيه مباشر من عملائه الإيرانيين، من بينها التوجه إلى نقطة سرية حيث تم إخفاء قنبلة يدوية كان من المفترض أن يتم نقلها إلى هدف آخر، مع "علمه المسبق بأنها مخصصة لإيذاء المدنيين.

كما يُشتبه بأن مورجين صوّر مقطع فيديو لعملية اعتراض صاروخي إسرائيلي خلال حملة "الأسد الصاعد" على إيران في يونيو/حزيران الجاري، وأرسله إلى الجهة الإيرانية.

تصوير مواقع حساسة وتخطيط لاغتيال

وفي قضية أخرى، أُلقي القبض على يوني سيغال (18 عاما) ونهوراي عمري مزراحي (20 عاما) من سكان مدينة طبريا في 14 يونيو/حزيران، وذلك للاشتباه بأنهما تواصلا خلال الشهرين الماضيين مع جهات استخباراتية إيرانية ونفّذا مهاما استطلاعية لصالحها.

وشملت المهام تصوير مراكز تجارية ومواقع حساسة، من بينها:

غراند كنيون في مدينة حيفا.

بيغ فاشن في طبريا.

ديزنغوف سنتر في تل أبيب.

مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وقد أرسل المشتبه بهما معلومات مفصلة عن عدد الحراس وتصميم المباني وعدد المتاجر، بالإضافة إلى إحداثيات مواقع وجودهما أثناء تنفيذ المهام.

كما أفادت الشرطة بأن الجهة الإيرانية طلبت منهما التخطيط لتنفيذ عملية اغتيال في إسرائيل (لم تُذكر هوية الهدف)، مقابل مبلغ من المال، وكان من المفترض أن يسافرا إلى دولة ثالثة لتلقّي تدريب تحضيري قبل بدء التنفيذ.

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وأكد البيان أن المعتقلين الثلاثة سيُقدمون إلى المحاكمة بلائحة اتهام "خطيرة"، وقد مددت محكمة الصلح في بيتح تيكفا احتجازهم حتى 30 يوليو/تموز المقبل.

وتندرج هذه القضايا ضمن سلسلة متصاعدة من عمليات التجسس والتخابر لصالح إيران، إذ تشير بيانات سابقة للشرطة إلى تفكيك 23 خلية تجسس إسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري.