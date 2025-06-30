أخبار|مالي

تحالف دول الساحل يعلن القضاء على مئات المسلحين

FILE - Fighters from Islamist group Ansar Dine stand guard in Timbuktu, Mali, Aug. 31, 2012, as they prepare to publicly lash a member of the Islamic Police found guilty of adultery. The International Criminal Court unsealed an arrest warrant Friday June 21, 2024, for a Malian accused of war crimes and crimes against humanity in the desert city of Timbuktu in 2012-13, where he is suspected of leading an al-Qaida-linked Islamic extremist group. (AP Photo/File)
مقاتلون في مركبة تابعة لجماعة أنصار الدين في تمبكتو شمال مالي ( أسوشيتد برس)
30/6/2025-|آخر تحديث: 22:13 (توقيت مكة)

أعلن تحالف دول الساحل المكون من بوركينا فاسو، النيجر ومالي، أنه نفّذ هجمات نوعية على الحركات والجماعات المسلّحة في منطقة الصحراء بغرب أفريقيا خلال السنتين الأخيرتين.

وقال التحالف إنه في الفترة الممتدة بين 2023، و2025، تمكّن من القضاء على 4200 إرهابي، معتبرا أن هذا الرقم يعكس كفاءة القوات المسلّحة في الدول الثلاث، وإصرارها على المضي قدما في تحرير كامل الأراضي.

وأشار المنشور الصادر عن المجموعة، إلى أن الجيوش المشتركة لمالي وبوركينا فاسو والنيجر، تبنّت إستراتيجيات مغايرة لما كانت تعتمده القوات الغربية من خطط غير مجدية سابقا في المنطقة، حسب وصفها.

وأعلنت الدول الثلاث، أن الخطط التي اعتمدتها في حربها على ما سمتهم بالإرهابيين، تركّزت على تبادل المعلومات الاستخبارية، والعمليات الهجومية المشتركة، والتنسيق في وضع الخطط القتالية.

Heads of state of Mali's Assimi Goita, Niger's General Abdourahamane Tiani and Burkina Faso's Captain Ibrahim Traore pose for photographs during the first ordinary summit of heads of state and governments of the Alliance of Sahel States (AES) in Niamey, Niger July 6, 2024. REUTERS/Mahamadou Hamidou
رؤساء دول النيجر (وسط) ومالي (يسار) وبوركينا فاسو خلال قمة لتحالف دول الساحل في نيامي 6 يوليو/تموز 2024 (رويترز)

وفي بوركينا فاسو التي يسيطر المسلحون على نحو 40% من أرضها، نفّذت القوات المسلّحة ومجموعات الدفاع عن النفس هجمات مشتركة في المناطق الشمالية والشرقية، أسفرت عن القضاء على أكثر من 1000 مسلح في السنتين الأخيرتين، وفقا للمعلومات الصادرة عن تحالف دول الساحل.

وفي دولة مالي، قال الجيش إن الدعم الذي تلقّاه من حلفاء مهمين ( إشارة إلى قوات فاغنر) مكّنه من تحييد نحو 2000 مسلح في مناطق غاو وميناكا في المناطق الشمالية.

أما في دولة النيجر، فقد نجحت القوات الخاصة في القضاء على 1200 مسلح في السنتين الأخيرتين، حيث تمت ملاحقة الإرهابيين في منطقتي تيلابيري وطاوا.

وقال التحالف في إحاطة مشتركة، إن نتائج حربه على الإرهاب صارت ملموسة، إذ تمّت استعادة  العديد من المناطق التي كانت خارجة على سيطرة الحكومات، وتأمين قرى ومناطق سكنية كانت تعاني من هجمات المسلّحين.

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المصدر: الصحافة الأجنبية

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