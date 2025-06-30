متمردو الكونغو الديمقراطية يستولون على منجم في إقليم كيفو

قالت شركة "توانغيزا ماينيغ الصينية" العاملة في مجال تعدين الذهب بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن متمردي حركة إم23 المدعومين من رواندا سيطروا على منجمها في إقليم كيفو، وأجبروا الموظفين على العمل قسرا من دون أجر.

وأوضحت الشركة في بيان، أن موظفيها احتُجزوا كرهائن، ويجبرون على العمل في ظروف غير إنسانية، من دون تدابير أمنية، أو تغطية طبية، أو تعويضات مالية.

وأضافت الشركة في بيانها، أن مجموعة من متمردي إم23 استولت على المنجم لصالح مواطنين روانديين يزعمون أنهم مستثمرون جدد في المنطقة.

من جانبها، قالت المتحدّثة باسم الحكومة في رواندا يولاند ماكولو اليوم الاثنين، إن بلادها لا علاقة لها بشركة توانغيزا الصينية التي تعمل في إقليم كيفو، موضحة أن رواندا ليست متورّطة في هذا الموضوع، وأكّدت أن علاقة المواطنين الروانديين بالاستيلاء على المنجم واحتجاز الموظفين لا أساس له من الصحة.

وكانت رواندا والكونغو قد وقعتا على اتفاق سلام يوم الجمعة الماضي، برعاية أميركية في العاصمة واشنطن، ما فتح المجال لعودة الأمل من جديد في إنهاء الصراع الذي أودى بحياة آلاف السكان، وشرّد مئات الآلاف من شرق الكونغو الديمقراطية.

وتهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جبذ استثمارات غربية تقدّر بمليارات الدولارات في شرق الكونغو الغني بموارد الذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.