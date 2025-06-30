الجنائية الدولية تعلن احتواء هجوم إلكتروني

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنها رصدت حادثة أمن سيبراني وصفتها بـ"المتطورة والموجهة بدقة"، مؤكدة نجاحها في احتواء الاختراق.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن هذه الحادثة التي وقعت آخر الأسبوع الماضي تمثل ثاني هجوم إلكتروني يستهدفها خلال السنوات الأخيرة.

ولم تفصح المحكمة عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذا الهجوم الإلكتروني.

كما كشف البيان تعرض المحكمة لهجوم إلكتروني سابق في عام 2023، أدى إلى انقطاع اتصالها بمعظم الأنظمة المرتبطة بالإنترنت لأسابيع، دون أن تفصح حينها عن تفاصيل الهجوم أو الجهة التي تقف خلفه.

وتواجه المحكمة تدقيقا متزايدا منذ أن أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المستمرة على غزة.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة الاشتباه بترحيل أطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.

وإسرائيل وروسيا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وقد نفتا تلك الاتهامات نفيا قاطعا، مؤكدتين رفضهما اختصاص المحكمة في هذه القضايا.