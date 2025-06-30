إيران تعلن ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي وتهدد بالرد على أي تصعيد

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية التعرف على هوية 935 شخصا من القتلى خلال العدوان الإسرائيلي، بينما قالت هيئة الأركان الإيرانية إن إسرائيل "ستواجه ردا ساحقا ومدمرا إذا أقدمت على عدوان جديد".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير أن حصيلة العدوان -الذي استمر 12 يوما- تضم 38 طفلا، و132 امرأة.

وأضاف جهانغير أن حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي بمشاركة واشنطن على إيران وصلت إلى ما يقارب ألف شخص.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، يوم 25 يونيو/حزيران الجاري، ارتفاع عدد القتلى بسبب العدوان الإسرائيلي إلى 627 وعدد المصابين إلى 4870.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن "قواتنا المسلحة أكثر جاهزية من أي وقت مضى، وستوجه ردا ساحقا وحاسما في حال تعرضها لأي عدوان جديد من الكيان الصهيوني".

وأضاف شكارجي -في تصريحات صحفية- أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تطرح قط كلمة "وقف الصراع" كخيار.

وفي إشارة إلى انعدام الثقة بإسرائيل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن "الكيان الصهيوني ليس جديرا بالثقة أبدا، لا في إيران ولا في أي مكان في العالم".

ويوم 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل -بدعم أميركي- هجوما على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ويوم 22 يونيو/حزيران، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأميركية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات، في حين خلص تقرير مسرب من وكالة استخبارات الدفاع الأميركية إلى أن الضربات الأميركية أخرته لبضعة أشهر فقط.