ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الأمر التنفيذي بشأن سوريا يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأضافت ليفيت أن الأمر التنفيذي يبقي العقوبات على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومساعديه ومن وصفتهم بوكلاء إيران.

وكانت المتحدثة نفسها قالت في وقت سابق اليوم إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار سوريا نحو الاستقرار والسلام.

من جهته، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية إن الأمر الذي وقعه ترامب بشأن سوريا سيعيدها إلى النظام المالي الدولي.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن للكونغرس سلطة إلغاء "قانون قيصر"، لكن الأمر التنفيذي يبحث في معايير بشأن تعليق القانون، مشيرين إلى أن هذا الأمر يوجه وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات مناسبة بشأن تصنيف هيئة تحرير الشام.

وبموجب الأمر التنفيذي، ينهي الرئيس الأميركي "حالة الطوارئ الوطنية" القائمة بشأن سوريا منذ عام 2004، والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، مما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومن بينها البنك المركزي.

وكان ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي أثناء جولته في منطقة الخليج، أنه سيرفع العقوبات القائمة التي فُرضت على نظام الأسد.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ويسمح الترخيص بالمعاملات المالية المحظورة، ويرفع بشكل فعّال العقوبات، ويتيح تمكين الاستثمار ونشاط القطاع الخاص في سوريا.

وكان ترامب قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرياض في منتصف مايو/أيار الماضي، وأعلن أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات مساعدة البلاد على إعادة الإعمار.

وخلال الشهر نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.