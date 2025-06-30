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أكسيوس: أميركا تجري مباحثات تمهيدية بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

Israeli Army tanks take position on outside the Druze village of Majdal Shams near the buffer zone that separates the Israeli-annexed Golan Heights from the rest of Syria on December 9, 2024. - Israel's Foreign Minister Gideon Saar said on December 9 that his country's military takeover of the buffer zone along its border with Syria was a "limited and temporary step" after Prime Minister Benjamin Netanyahu announced the previous day that he had ordered the army to "take control" of the zone, following the fall of Syrian president Bashar al-Assad. (Photo by Menahem Kahana / AFP)
جانب من الحضور الإسرائيلي بالجولان السوري المحتل (الفرنسية)
30/6/2025-|آخر تحديث: 22:33 (توقيت مكة)

ذكر موقع أكسيوس الإخباري اليوم الاثنين نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري "مباحثات تمهيدية" لإبرام اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل.

وأضاف أكسيوس أن الهدف من المحادثات هو تخفيف التوترات على الحدود وتحديث الترتيبات الأمنية، مؤكدا أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لمفاوضات سلام وتطبيع في المستقبل.

وبحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية فإن تل أبيب تضغط لضمان أن أي حوار سينتهي باتفاق سلام شامل، لكنها تعتبر أن تحقيق تقدم سيستغرق وقتًا، خاصة في ظل تعقيدات مثل مصير هضبة الجولان السورية المحتلة، التي تصر إسرائيل على الاحتفاظ بها.

وقبل أيام، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك في مقابلة مع الجزيرة، إن الإدارة السورية الحالية تجري محادثات بهدوء مع إسرائيل حول كل القضايا.

وبينما اعتبر باراك أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع لا تريد الحرب مع إسرائيل، دعا في حديثه للجزيرة إلى إعطاء فرصة للإدارة السورية الجديدة.

واعتبر باراك في منشور سابق على حسابه بمنصة إكس، أن ولادة سوريا الجديدة تبدأ بالحقيقة والمساءلة والتعاون مع المنطقة، وأن سقوط نظام بشار الأسد فتح باب السلام، وأن رفع العقوبات سيمكّن الشعب السوري من فتح الباب واستكشاف الطريق نحو الازدهار والأمن.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في وقت سابق، أن "رؤية الرئيس دونالد ترامب إزاء سوريا مُفعمة بالأمل وقابلة للتحقيق".

وبعد عقود من علاقة مضطربة، تُظهر الإدارة الأميركية الحالية انفتاحا على دمشق، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض في 13 مايو/أيار الماضي، ونتج عنه قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

المصدر: أكسيوس + الجزيرة + رويترز

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