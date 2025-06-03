استشهد اليوم 8 فلسطينيين على الأقل بينهم طفلان وأصيب آخرون في غارات على مناطق مختلفة من القطاع، هذا فضلا عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق منتظري المساعدات في رفح.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر طبية بمستشفى الشفاء، سقوط شهيدين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية أن مستشفى شهداء الأقصى استقبل جثامين 3 شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف خيمتين تؤويان نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع فجر اليوم.

وأفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، باستشهاد طفلين في قصف إسرائيلي استهدف ديوانا يؤوي عائلات نازحة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل ذلك أكدت مصادر طبية في مستشفى ناصر، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

كما أصيب فلسطينيون آخر إثر قصف قوات الاحتلال لمبنى يؤوي عائلات نازحة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتزامنت هذه التطورات مع مجزرة أخرى، ارتكبتها قوات الاحتلال بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات غربي رفح، وأدت إلى استشهاد 24 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 200 آخرين وفق تقديرات أولية.

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وفي وقت سابق، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة النديم بمحيط منطقة الصناعة في حي الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة لحظات مؤثرة لعمل طواقم الخدمات الطبية والدفاع المدني لإنقاذ طفلين ووالدتهما من تحت أنقاض المنزل.

قصف متواصل

وكان الجيش الإسرائيلي قد كثف خلال ساعات الليل من القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة خاصة بمحافظة الشمال وشرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأناضول أن جيش الاحتلال واصل نسف مبان سكنية شرق مدينة غزة وبمحافظة الشمال وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ونقلت عن شهود عيان أن قوات الاحتلال دمرت مسجد الأنصار في مدينة دير البلح بعد قصفه بـ3 صواريخ.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.