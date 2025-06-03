مواجهات بين الجيش المالي والمسلّحين في مدينة تمبكتو

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلّحة في دولة مالي تحييد 14 شخصا، واعتقال 31 عنصرا يشتبه بانتمائهم للجماعات الإرهابية التي تتحرك في شمال مالي.

وفي بيان صادر عن الجيش مساء أمس الاثنين، فإن القوات المسلحة المالية، أحبطت محاولة تسلّل نفّذها مقاتلون إرهابيون باتجاه معسكر "الشيخ سيدي بكاي" ومطار مدينة تمبكتو، ما أفشل الهجوم الذي كان المسلّحون يعتزمون القيام به.

وقال الجيش المالي، إن العملية التي نفّذها يوم أمس، مكّنته من استرجاع ترسانة كبيرة من الأسلحة، وعدد من المركبات، ومعدّات متنوعة تعود للإرهابيين.

وقد وجّهت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، باسم جميع عناصر الجيش، تهنئة للعسكريين المتمركزين في معسكر "الشيخ سيدي بيكاي"، مشيدة بشجاعتهم المثالية، وصلابتهم في مواجهة المحاولات الإرهابية.

قتلى في صفوف الجيش

من جانبها، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أنها قتلت جنودا من الجيش المالي، واستهدفت مطار مدينة تمبكتو، و3 نقاط تفتيش تابعة للقوّات الحكومية.

ونشرت الجماعة صورا لجنود قالت، إنها قتلتهم في الاشتباكات الأخيرة مع الجيش، دون أن تعلن عن العدد، أو حجم الخسائر التي تسبّبت فيها.

إعلان

وفي سياق متّصل، أعلن الجيش المالي المدعوم من قوّات فاغنر، فرض حظر للتجول داخل مدينة تمبكتو، يبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وتأتي هذه المواجهات بعد يومين من هجوم مسلّح على قاعدة عسكرية تابعة للجيش المالي في وسط البلاد، أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا من القوّات الحكومية.