مسؤول فلسطيني: الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ مخططاته بالضفة

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة مسعورة لفرض الوقائع على الجغرافيا الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين.

وأوضح شعبان -في مؤتمر صحفي- اليوم الثلاثاء أن الاحتلال يحكم سيطرته على 90% من الأغوار، وهجر خلال الأشهر الماضية 30 تجمعا بدويا تعيش فيها 323 عائلة.

وأشار إلى أن الهيئة رصدت تنفيذ 1196 اعتداء وهدم 121 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وأكد شعبان أن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لتنفيذ مخططاته في الضفة مستغلا حرب الإبادة على قطاع غزة، مذكرا بمصادقة المجلس الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت) قبل أيام على بناء 22 مستوطنة جديدة.

وقال -في بيان سابق- إن قرار بناء المستوطنات الجديدة "يهدف إلى إحكام العبث في الجغرافيا الفلسطينية وفرض طبقة جديدة من طبقات الفصل العنصري والأبارتهايد"، وتندرج ضمن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "في سبيل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية".

ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى "التدخل الفعّال لمعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها ورفضها لقرارات عدم شرعية الاستيطان".

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".

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وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.