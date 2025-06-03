فعالية في إسطنبول لتخليد يوم أفريقيا والتعريف بثقافتها

شهدت مدينة إسطنبول، يوم الأحد الماضي، فعالية ثقافية وفنية لإحياء "يوم أفريقيا"، نظّمتها جمعية "أوبونتو الأفريقية للتنمية البشرية"، وسط حضور كبير من أفراد جاليات القارة السمراء المقيمين في تركيا، إلى جانب طلاب وأسر ومهتمين بالثقافة والتاريخ.

أُقيمت الفعالية في أحد المراكز الثقافية بمدينة إسطنبول، وتخللتها عروض فنية وموسيقية، ومعرض للحرف اليدوية، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة مثل عرض سينمائي، وحفل تخرّج، وحلقات نقاش تناولت مستقبل القارة الأفريقية وآفاق التعاون مع تركيا.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال سرحات أوراكجي، رئيس الجمعية المنظمة، إن الاحتفال بيوم 25 مايو/أيار من كل عام يأتي تزامنا مع ذكرى تأسيس "منظمة الوحدة الأفريقية" في عام 1963، والتي أصبحت تُعرَف لاحقا باسم "الاتحاد الأفريقي".

وأكد أوراكجي أن العلاقات بين تركيا والدول الأفريقية تشهد تطورا متسارعا على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى تزايد أعداد الطلاب ورجال الأعمال الأفارقة في تركيا، وأهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين الطرفين.

وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى مدّ جسور التواصل بين تركيا وأفريقيا، وتعريف كل طرف بالثقافة والتقاليد والتحديات التي يواجهها الطرف الآخر.

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ويُحتفل بيوم أفريقيا في مختلف أنحاء العالم تخليدا لتاريخ الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية، كما يعدّ فرصة لتسليط الضوء على ثقافات القارة الغنية والمتنوعة.