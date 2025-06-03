فرار 200 سجين بباكستان خلال إجلائهم بسبب زلزال

قال مسؤولون باكستانيون إن أكثر من 200 سجين فروا من سجن في مدينة كراتشي (جنوب باكستان) في ساعة متأخرة مساء أمس الاثنين، وذلك بعد أن سُمح لهم بمغادرة زنازينهم إثر وقوع سلسلة من الهزات الأرضية.

وذكر وزير العدل بإقليم السند ضياء الحسن لانجار -للصحفيين في موقع الحادث- أنه سُمح لمئات السجناء بالخروج لفناء السجن بسبب الهزات الأرضية وحالة الذعر التي عمت المكان، مشيرا إلى أنه كان من الصعب السيطرة على حشد يصل عدده إلى ألف شخص.

وقال المسؤول الباكستاني إن عملية الهروب من السجن بدأت أمس قبيل منتصف الليل واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه الواقعة هي واحدة من أكبر عمليات الهروب من السجون في تاريخ باكستان.

من جهتها، قالت الشرطة إن السجناء انتزعوا أسلحة من حراس السجن -الواقع في حي سكني وصناعي فقير بمنطقة مالير بكراتشي، كبرى مدن باكستان- مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، ثم اقتحم المساجين البوابة الرئيسية.

وأفاد قائد شرطة إقليم السند غلام نبي ميمون بأن تبادل إطلاق النار تسبب في مقتل سجين واحد على الأقل وإصابة 3 من موظفي السجن، مضيفا أن معظم السجناء متهمون بجرائم بسيطة، مثل إدمان المخدرات، وليس من بينهم أي محكوم بتهم تتعلق بالإرهاب.

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وقال رئيس وزراء إقليم السند مراد علي شاه إنه تم القبض على نحو 80 سجينا من الفارين حتى الآن، مضيفا أن السماح للسجناء بالخروج من زنازينهم كان خطأ، وحذر السجناء الفارين من أنهم سيواجهون تهمة كبيرة بسبب هروبهم ما لم يسلموا أنفسهم.