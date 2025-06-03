رئيس لبنان يتوعد بفتح ملفات الفساد

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن محاربة الفساد تتم عبر خطوات، منها الحكومة الإلكترونية والقضاء النزيه والحازم، مشددا على أهمية أن يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم إلى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد.

وأوضح عون أن محاربة الفساد تتم عبر خطوات، ومنها الحكومة الإلكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، لافتا إلى أن "التشكيلات القضائية ستصدر قريبا وسنتابع فتح ملفات الفساد".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 55 ألف توقيع لعزل كاردينال ألماني على خلفية اعتداءات جنسية list 2 of 2 محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تدخل مرحلة حاسمة end of list

وشدد على أهمية أن يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم إلى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة "باعتبارنا لا نملك ترف الوقت".

وأشار إلى أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة وبينها وبين الخارج، بعد سنوات من الاهتراء في الإدارات العامة والفساد المستشري، مجددا تأكيده أن هناك صعوبات وأنه لا وجود للمستحيل -في المقابل- إذا ما توافرت الإرادة الصافية.

وقال عون إن "من واجبنا إعطاء الفرصة للبنانيين الذين يبرعون في الخارج ليبدعوا داخل وطنهم"، معتبرا أن إعادة الثقة تتم من خلال "عدد من الخطوات التي نقوم بها وتلك التي سنقوم بها في المستقبل".