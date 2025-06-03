تفاصيل مقتل 3 جنود إسرائيليين في كمين مركب للمقاومة بغزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك بشمال قطاع غزة أمس الاثنين، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز هامر كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء- إن الضحايا ينتمون إلى الكتيبة التاسعة في لواء المشاة غفعاتي.

وفي تفاصيل العملية، تعرضت أولا قوة من لواء غفعاتي من كتيبة روتيم، التابعة للكتيبة التاسعة المدرعة في جباليا شمال قطاع غزة، إلى تفجير عبوة ناسفة في ناقلة جند مدرعة كان جنود يستقلونها، حيث تمكن الجنود من الـقفز منها وكانت إصاباتهم طفيفة.

بعد ذلك وصلت قوة أخرى من الكتيبة، ضمت مدرعة هامر وقوة إطفاء تابعة للجيش الإسرائيلي من أجل اخماد النيران التي اشتعلت في ناقلة الجند المدرعة، ثم بدأت القوة في العودة إلى داخل اسرائيل وسلكت نفس الطريق، حيث وقعت القوة الموجودة في مدرعة هامر والتي كانت توفر الحماية لعربة الإطفاء في كمين إذ انفجرت عبوة ناسفة فيها مما أدى الى مقتل الجنود وإصابة آخرين فضلا عن إصابة رجلي الإطفاء.

وتبين لاحقا أن القوة العسكرية دخلت في منطقة مفخخة بعشرات العبوات الناسفة حيث جرى التعامل معها ، وفق المصادر العسكرية.

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وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بمقتل الجنود الثلاثة وإصابة 11 -حالة اثنين منهم خطيرة- جراء استهداف سيارة عسكرية من نوع هامر في جباليا شمالي قطاع غزة.

ووصفت وسائل الإعلام الحدث بالصعب وقالت إن المقاومة الفلسطينية استهدفت العربة العسكرية بصاروخ مضاد للدروع وأن مروحيات جيش الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها لمحاولة الهبوط وإنقاذ جنود الاحتلال المصابين الذين يتبعون للواء التاسع, لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب كثافة النيران.

من جهتها أعلنت كتاب القسام أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر شرق مخيم جباليا، مؤكدة إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح.

وقالت حركة حماس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر شرق مخيم جباليا ويوقعونهم بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات ما تزال مستمرة.

وأشارت الحركة إلى ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من جرائم في حربه على غزة وقالت إن "انتهاكات حكومة الاحتلال الوحشية لكل القوانين والمواثيق الدولية تتم بغطاء سياسي وعسكري أميركي".

وأضافت أن إسرائيل تواصل استهداف كل أشكال الحياة في قطاع غزة بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدة أن "عشرات آلاف المرضى من نساء وأطفال ومسنين لا يجدون أي رعاية طبية أو مراكز للتعامل مع الأمراض المزمنة".

عمليات للمقاومة

وفي جنوب القطاع، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا الأحد دبابة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس. كما أعلنت الكتائب استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، شرق بلدة القرارة، جنوبي قطاع غزة، بـ13 قذيفة هاون.

وأضافت الكتائب أنها استهدفت، السبت أيضاً، موقع "العين الثالثة"، شرق خان يونس، بثلاثة صواريخ قصيرة المدى من نوع "رجوم".

من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تجمعا لجنود وآليات جنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرقي مدينة خان يونس.

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كما بثت سرايا القدس صورا لقصف عناصرها بقذائف الهاون جنودا وآليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس.