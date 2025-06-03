الصين ترد على اتهامات هولندية بالتجسس التكنولوجي

نفت الصين، اليوم الثلاثاء، أن تكون إنجازاتها العلمية والتكنولوجية ناتجة عن "سرقة" ملكية فكرية، وذلك بعد تعليقات لوزير الدفاع الهولندي، اتهم فيها بكين بتكثيف أنشطة التجسس، لا سيما على أشباه الموصلات.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في رد مكتوب لرويترز، أن بكين تعارض بشدة محاولات "تشويه" سمعتها باستخدام اتهامات "التجسس" و"الهجمات الإلكترونية"، وحثت الأطراف المعنية على النظر إلى الصين بموضوعية وإنصاف.

وقالت وكالة المخابرات العسكرية الهولندية العام الماضي إن جواسيس صينيين استهدفوا صناعات أشباه الموصلات الهولندية وصناعات الطيران والبحرية، وقال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، في منتدى يوم السبت، إن تلك الهجمات تكثفت.

وأكد بريكلمانز، في حوار أجراه على هامش اجتماع شانغريلا الأمني بسنغافورة، أن صناعة أشباه الموصلات من ضمن الأهداف الرئيسية المستمرة للهجمات السيبرانية الصينية، كونها من القطاعات المتطورة في الصناعات الهولندية مع تزايد الاهتمام الصيني بها، مضيفا أن وكالة الاستخبارات العسكرية الهولندية ترى الصين أكبر مصادر التهديد السيبراني لها.

وأشار بريكلمانز إلى التقرير السنوي الذي تنشره وكالة الاستخبارات الهولندية، والذي تضمن في العام الماضي ذكرا للهجمات السيبرانية الصينية، في محاولة للتجسس على صناعات أشباه الموصلات، إلى جانب الصناعات الفضائية والصناعات البحرية، ثم وضح بريكلمانز في حديثه مع رويترز أن هذه الأنشطة ما زالت مستمرة حتى الآن، مؤكدا وجودها في النسخة الأحدث من التقرير التي تصدر خلال الفترة المقبلة.

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وبدأت الحكومة الهولندية في توجيه أصابع الاتهام إلى مثيلتها الصينية للمرة الأولى في العام الماضي، إذ اتهمتها في عملية الاختراق التي حدثت للشبكة العسكرية الهولندية عام 2023، وهي العملية التي تسببت في اختراق شبكة داخلية تُستخدم من قِبل 50 شخصا لإجراء أبحاث غير مصنفة.