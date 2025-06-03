الحجاج يستعدون لقضاء يوم التروية غدا الأربعاء

يستعد حجاج بيت الله الحرام لتأدية أولى محطات رحلة الحج في مناسك يوم التروية مع إشراقة يوم غد الأربعاء في صعيد مشعر منى.

وقالت السلطات السعودية، إن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو مليون ونصف مليون حاج.

وأكدت الجهات المعنية، أن موسم هذا العام يشهد تحولًا نوعيًا في آليات التنظيم، بإدخال الذكاء الاصطناعي والمسيّرات لأول مرة ضمن منظومة الإنقاذ والاستجابة السريعة وإصدار تشريعات جديدة لإدارة الحشود.

في غضون ذلك دعت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، الحجاج إلى التزام خيامهم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا في يوم عرفة -الخميس المقبل- حفاظًا على صحتهم بسبب ارتفاع متوقع في درجات الحرارة فقد تتجاوز 40 درجة مئوية.

وشدد وزير الحج والعمرة السعودي د. توفيق الربيعة، في كلمة ألقاها، خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء بعثات الحج الرسمية من مختلف الدول، على ضرورة التزام مكاتب شؤون الحجاج الرسمية بالتعليمات المنظمة للحركة داخل المشاعر المقدسة؛ بما يضمن سلامة الحجاج وجودة أدائهم للمناسك.

وأكد الربيعة أن المشي الجماعي العشوائي يُعد خطرًا على انسيابية الحركة وعلى أرواح الحجاج، كما أكد ضرورة عدم الخروج من عرفات إلى مزدلفة مشيًا، بل يجب الالتزام باستخدام وسائل النقل المخصصة، لافتًا إلى أن خطط التفويج والنقل تسهم مباشرة في تنظيم حركة الحشود، وضمان سلامة الجميع، وأن الالتزام بها مسؤولية جماعية.

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وأشار إلى أهمية بطاقة "نسك"، مؤكدًا أن من لا يحملها لا يُسمح له بدخول الحرم أو المشاعر أو استخدام وسائل النقل، مبينًا أن هذه البطاقة باتت أداة تنظيمية أساسية في ضبط أداء الحج ومنع المخالفات.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذا العام سيشهد تشديدًا كبيرًا على التأكد من مدى حصول الحاج على تصريح بالحج؛ حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن، وضمانًا لتجربتهم الإيمانية الكاملة، في ظل تنظيم دقيق يليق بمكانة الشعيرة وعظمة المناسبة.