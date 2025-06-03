اقتحامات واعتقالات بأنحاء الضفة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين -اليوم الثلاثاء- باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة"، وتجولوا تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المتطرفة بشكل علني، إلى تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى وإقامة الطقوس، حيث تتواصل هذه الاقتحامات بشكل يومي، وتزداد وتيرتها خلال الأعياد والمناسبات اليهودية.

يتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وشنها حملات دهم واعتقالات شملت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون.

كما ذكرت مصادر للجزيرة بأن مستوطنين أنشؤوا بؤرة استيطانية قرب قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بارتفاع اعتداءات المستوطنين في الآونة الأخيرة على منازل وأراضي الفلسطينيين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم للاستيلاء عليها وبناء مستوطنات جديدة.

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال حاصرت المخيم، ودهمت حي المدارس، واعتقلت شابا من داخل منزله بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غربي الخليل ودهمت منطقة واد البير، واقتحمت منازل وفتشتها واعتقلت 3 فلسطينيين.

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واعتلى قناصة أسطح المنازل ونصبوا الحواجز وفتشوا مركبات الفلسطينيين.

كما اقتحم جيش الاحتلال قرية الطبقة جنوب بلدة دورا جنوبي الخليل بالضفة الغربية ووزع منشورات تحذيرية على سكانها.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية 20 فلسطينيا في عمليات دهم طالت محافظات عدة في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال إن وحدات النخبة نفذت حملة دهم شملت منطقة رام الله، حيث تم اعتقال 4 فلسطينيين بتهمة الاتجار بالسلاح ومصادرة أسلحة رشاشة محلية الصنع من طراز كارلو.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة ودهمت منازل عدة وعبثت بمحتوياتها.

اعتداءات المستوطنين

يشار إلى أنه بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 967 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.