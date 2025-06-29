أخبار|إيران

مصدر قضائي: 71 قتيلا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران

In this picture obtained from the Iranian judiciary's news agency Mizan Online on June 25, 2025, rescuers sift through the rubble inside in the Evin prison complex in Tehran that was hit days ago by an Israeli strike.
رجال إنقاذ يتفقدون الأنقاض داخل مجمع سجن إيفين في طهران بعد أيام من تعرضه لغارة إسرائيلية (الفرنسية)
29/6/2025-|آخر تحديث: 11:20 (توقيت مكة)

قال متحدث قضائي إيراني إن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في طهران أودى بحياة 71 شخصا، من بينهم موظفو السجن وسجناء وبعض أفراد عائلات السجناء التي أتت للزيارة.

وقال المتحدث أصغر جهانجير في تصريحات نقلتها وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية إن "71 شخصا قتلوا في الهجوم على سجن إيفين بينهم موظفون وإداريون وشباب يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد عائلات السجناء الذين كانوا يزورونهم وبعض السكان في محيط السجن".

وبحسب جهانجير فإن أضرارا مادية وجسدية ثقيلة لحقت بجيران سجن إيفين القريبين من قاعة الاجتماعات والمبنى القضائي (المحكمة)، موضحا أنه "في يوم الهجوم كان بعض العائلات قد توجهت إلى إيفين لزيارة أو متابعة شؤون ذويهم من السجناء، لكن للأسف أصيبت القاعة المعنية بقذيفة وعدد من المواطنين الذين كانوا موجودين فيها إما أصيبوا أو استشهدوا".

In this picture obtained from the Iranian judiciary's news agency Mizan Online on June 25, 2025, an excavator is used to clear the rubble outside the Evin prison complex in Tehran that was hit days ago by an Israeli strike.
آليات تعمل على إزالة الأنقاض خارج مجمع سجن إيفين بعد الدمار الذي أصابه في الغارة الإسرائيلية (الفرنسية)

وكان الطيران الإسرائيل قصف في 23 يونيو/حزيران الجاري سجين إيفين الذي يضم سجناء سياسيين، مما أدى إلى اندلاع حرائق داخل السجن وسقوط ضحايا، في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قصف مداخل سجن إيفين الذي يُحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.

وشنت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران بدعم أميركي هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران بصف إسرائيل بمئات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 يونيو/حزيران عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، وذلك بعد هجوم إيران على قاعدة العديد في قطر.

المصدر: وكالات

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