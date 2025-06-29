50 قتيلا في انهيار مناجم لتعدين الذهب بالسودان

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في حادثة انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب في منطقة "هويد" الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في السودان، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لقناة الجزيرة.

ووفقا للمصادر، فإن المنجم المنكوب يقع في منطقة صحراوية نائية شمالي مدينة هيا وجنوبي الكليس، ويتبع إداريا لولاية نهر النيل (عطبرة).

وأعادت الحادثة المأساوية إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من غياب الرقابة الرسمية وضعف إجراءات السلامة في مواقع التعدين الأهلي، الذي يُعد مصدر دخل رئيسيا لآلاف السودانيين في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويُشار إلى أن منطقة "هويد" شهدت انهيارا مشابها في أبريل/نيسان الماضي، أدى إلى إصابات وخسائر مادية.

وطالب أهالي الضحايا وناشطون في مجال حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول أسباب الانهيار وتنظيم بيئة العمل في التعدين التقليدي وفرض رقابة على أنشطة التنقيب، إضافة إلى توفير وسائل حماية وإنقاذ في هذه المناطق النائية.

وينتشر التعدين التقليدي عن الذهب في معظم ولايات السودان، ويجري في الغالب دون إشراف حكومي مباشر، مما يجعله أحد أكثر القطاعات خطورة من حيث الحوادث والضحايا، وسط تقاعس رسمي مزمن في وضع ضوابط تنظم هذا النشاط.