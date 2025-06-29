47 شهيدا بغزة وعمليات نزوح كبيرة شمال القطاع

أفادت مصادر في مستشفيات غزة للجزيرة باستشهاد 47 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، من بينهم 5 قضوا أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات شمالي مدينة رفح، في حين رصد مراسل الجزيرة عمليات نزوح كبيرة من مدينة غزة وشمالي القطاع جراء القصف الجوي والمدفعي العنيف.

وأكد مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطينيَين اثنين بنيران مسيّرة إسرائيلية في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس.

وقالت مصادر في مستشفى الشفاء إن اثنين آخرين استشهدا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة أنس الشريف إن جيش الاحتلال يركز غاراته على حي التفاح بمدينة غزة وجباليا البلد (شمالي القطاع).

وأضاف أن الغارات دمرت -اليوم الأحد- أكثر من 15 منزلا في حي التفاح ومنطقتي جباليا البلد والنزلة، مما أدى إلى عمليات نزوح كبيرة من شمال القطاع.

ضحايا المساعدات

في هذه الأثناء، أعلن مكتب الإعلام الحكومي ارتفاع الشهداء من منتظري المساعدات إلى 580 شهيدا منذ نهاية مايو/أيار الماضي.

وقد حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية، وثقت قصف مسيّرة للاحتلال مواطنا فلسطينيا يحمل كيسا من الطحين على ظهره في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وأظهر المقطع لحظة قصف الفلسطيني الذي كان يسير بشكل عادي في أحد الشوارع، حيث أدى الانفجار إلى استشهاده على الفور، وبقيت جثته ملقاة على الأرض بجانب كيس الطحين الذي كان يحمله.

وقد شهدت الأيام الأخيرة استشهاد مئات الفلسطينيين في مجازر استهدفت الباحثين عن الطعام أو الذين يقصدون مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وسط نقص حاد في المواد الغذائية بالقطاع.

وقالت حركة حماس إن المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة لاستهداف مُسَيَّرة صهيونية مواطنا يحمل كيس طحين على ظهره في حي الشجاعية، بمدينة غزة، تعد توثيقا لمشهد من جريمة بشعة يرتكبها جيش الاحتلال بشكل يومي، باستهداف المجوّعين الباحثين عن الطعام، في ظل حصار وتجويع ممنهَج تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو منذ قرابة 4 أشهر.

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وأضاف بيان للحركة أن ما أظهرته المشاهد هو ممارسة ساديّة وحشية لجيش متحلِّل من أي أخلاق أو إنسانية.

وقال البيان إن المجازر المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة تُحتّم على المجتمع الدولي، والضمير الإنساني، تحرّكا جادا لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها.

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاظم أبو خلف إن "ما يحصل في غزة عار على المجتمع الدولي حيث يجوّعون ثم يقتلون"، متهما إسرائيل بأنها تستخف بحياة سكان غزة وبالقانون الدولي.

وأضاف أن المجتمع الدولي فشل فشلا أخلاقيا ذريعا في معالجة الانتهاكات بغزة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.