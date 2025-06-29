عمليات نوعية للمقاومة بغزة والاحتلال يقر بمقتل أحد جنوده

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تركز أغلبها في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده خلال معارك شمال القطاع.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها شرق مدينة خان يونس استهدفوا برج جرافة "دي تسعة" عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين مئة وخمسة"، وأكدوا اشتعال النيران فيها، ببلدة بني سهيلا.

كما أعلنت القسام قصف تجمعات الاحتلال في منطقة معن، جنوب خان يونس، بقذائف الهاون.

وقالت القسام إن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس استهدفوا بقذائف الهاون تجمعين لجنود الاحتلال وآلياته في منطقة الأوروبي وقيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

عمليات سرايا القدس

من جانبها قالت "سرايا القدس" إن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في منطقة "عبسان الكبيرة"، شرق خان يونس، بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار مزروعة مسبقا.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت أمس تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته شمال مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بقذائف الهاون النظامي "عيار ستين مليمترا".

وفي خان يونس أيضا، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا بالاشتراك مع القسام، جنود الاحتلال وآلياته في منطقة معن بقذائف الهاون ، جنوبي المدينة.

كما بثت سرايا القدس اليوم الأحد، مشاهد توثق استهداف مقاتليها حشود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بمحور نتساريم في قطاع غزة، فضلا عن السيطرة على طائرتين مُسيّرتين إسرائيليتين.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة للقوات والآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي محور نتساريم، الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه.

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وتضمنت اللقطات استهداف ما سمته السرايا "خط إمداد وتموضع جنود الاحتلال" شرقي محور نتساريم بصواريخ "107" قصيرة المدى.

وكذلك، أظهرت اللقطات سيطرة مقاتلي سرايا القدس على طائرتي "كواد كابتر"، وتظهر خلفها صورة للواء محمد سعيد إيزدي "الحاج رمضان" قائد ملف فلسطين في قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على إيران.

كما تضمنت المشاهد اغتنام مقاتلي السرايا عتادا عسكريا إسرائيليا مثل عبوات ناسفة وطلقات نارية وغيرها.

مقتل جندي إسرائيلي

في غضون ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جندي من كتيبة الهندسة القتالية 601 قُتل في جباليا شماليَّ القطاع بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة من مقاتلي سلاح المدرعات قبل لحظات من دخولهم أحد المباني في إطار هجوم كانت تنفذه القوة في المكان.

وبالتزامن مع ذلك تحدثت مواقع إسرائيلية عن حدث أمني خطير في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأشارت إلى "تبادل إطلاق نار كثيف في موقع الحدث الأمني الخطير"، مضيفة أن الرقابة العسكرية تفرض حظر نشر على تفاصيل هذا الحدث.

وقد دأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ويأتي ذلك ضمن مواجهات الفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال في قطاع غزة، إذ تشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مخلّفة أكثر من 185 ألف فلسطيني شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.