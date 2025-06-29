عاجل | مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة
29/6/2025-|آخر تحديث: 01:26 (توقيت مكة)
عاجل | مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة
عاجل | مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة