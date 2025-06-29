عاجل | مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة

عاجل | مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة

عاجل | مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب مدينة خان يونس

عاجل | مراسل الجزيرة: مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس

عاجل | مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

عاجل | مجمع ناصر الطبي: 4 شهداء بينهم طفل وامرأتان بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس

التفاصيل بعد قليل..