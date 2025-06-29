مشاهد للجزيرة توثق قصف مسيّرة للاحتلال فلسطينيا يحمل كيسا من الطحين بحي الشجاعية

حصلت قناة الجزيرة على مشاهد خاصة وثقت قصف مسيّرة إسرائيلية بشكل مباشر فلسطينيا كان يحمل كيسا من الطحين على ظهره بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وكان الفلسطيني يسير بشكل عادي في أحد الشوارع، وفجأة حدث انفجار قوي أدى إلى استشهاده على الفور وبقيت جثته ملقاة على الأرض إلى جانب كيس الطحين الذي كان يحمله.

وتظهر الصور التي بثتها قناة الجزيرة لحظة استشهاد المواطن الفلسطيني الذي حصل للتو على كيس طحين.

ويأتي هذا الاستهداف في الوقت الذي شهدت فيه الأيام الأخيرة استشهاد مئات الفلسطينيين في مجازر استهدفت الباحثين عن الطعام أو الذين يقصدون مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وسط نقص حاد في المواد الغذائية.

وكان المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش قد أكد -في مقابلة مع الجزيرة اليوم الأحد- أن نحو 500 شهيد سقطوا في "مصايد الموت"، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يفرق جموع منتظري المساعدات بالمدفعية، ومن ينجو منهم يستهدفه بالقناصة، وأن عديدا من الإصابات كانت في الرأس والصدر.