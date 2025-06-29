21 شهيدا في غزة والاحتلال يمهد لمجازر جديدة شمالا

استشهد 21 فلسطينيا، بينهم 5 من منتظري المساعدات، وأصيب عدد آخر اليوم الأحد في مناطق متفرقة من قطاع غزة بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي "أمر" بإخلاء أجزاء من شمال القطاع.

وسقط شهداء منتظري المساعدات شمالي مدينة رفح أثناء انتظارهم للحصول على طرود الإغاثة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما أدى قصف مسيرة إسرائيلية على سوق الزاوية بحي الدرج شرقي المدينة إلى سقوط شهيد وجرح عدد آخر.

وفي وقت سابق اليوم، قال مستشفى المعمداني إن طفلين شهيدين (عامان و3 أعوام) وعددا من المصابين وصلوا المستشفى بفعل قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل يعود لعائلة عزام في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة فجر اليوم.

وقالت مصادر "مجمع ناصر الطبي" إن 5 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأتان، استشهدوا في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة أيضا، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق السامر وسط المدينة، وفق المصدر نفسه.

وشهدت بلدة جباليا ومحيطها وحي التفاح شرقي مدينة غزة ليلة عنيفة، إذ نسف الجيش الإسرائيلي عدة مبان وقصف ودمر مباني أخرى، مع تواصل القصف المدفعي في المنطقتين، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

إنذار بالإخلاء

وبالتزامن مع تلك الاعتداءات، ارتكب جيش الاحتلال المزيد من المجازر ووجه اليوم الأحد إنذارا لإخلاء شمالي قطاع غزة، محذرا الفلسطينيين في أجزاء من مدينة غزة والمناطق القريبة من تحرك وشيك.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشر على منصة "إكس" إلى جانب خارطة لشمالي القطاع، سكان منطقة مدينة غزة وجباليا وغيرهما إلى "التوجه جنوبا فورا إلى منطقة المواصي".

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وقال في منشورة إن القوات الإسرائيلية "تعمل بقوة شديدة جدا في هذه المناطق المذكورة، وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد وستشتد وستمتد.. لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل -بدعم أميركي- شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على كامل أنحاء قطاع غزة الذي دمرته الحرب التي دفعت بسكانه البالغ تعدادهم 2.4 مليون نسمة إلى النزوح مرارا وسط ظروف إنسانية صعبة جعلته على حافة المجاعة.