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سوريا تنفي إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 30: The leader of the new Syrian administration, Ahmed al-Sharaa waits to greet Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha (not in picture) ahead of a meeting between the Syrian leadership and a Ukrainian delegation to help strengthen ties between the two countries on December 30, 2024 in Damascus, Syria. Syria is transitioning after the fall of the Baath regime and the Assad family's rule, with a temporary administration now in place in Damascus and Aleppo. (Photo by Ali Haj Suleiman/Getty Images)
الرئيس السوري أحمد الشرع (غيتي)
29/6/2025-|آخر تحديث: 17:40 (توقيت مكة)

نفت وزارة الإعلام السورية -اليوم الأحد- ما تم تداوله عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر بوزارة الإعلام قوله "لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا".

وكانت وسائل إعلام زعمت بأن محاولة الاغتيال تلك تقف خلفها خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، ويترأسها شخص من درعا اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع".

وقد زار الشرع مدينة درعا في السادس من يونيو/حزيران الحالي، ووفقا لحساب الرئاسة على منصة "إكس" شهدت هذه الزيارة لقاءات للشرع مع عدد من ممثلي المجتمع المدني.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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