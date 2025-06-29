رئيس المخابرات الروسي يتواصل مع نظيره الأميركي لإبقاء القنوات مفتوحة

أعلنت موسكو، اليوم الأحد، أن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أجرى اتصالا هاتفيا مع جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في ثاني تواصل مباشر بين الجانبين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في بداية العام الجاري.

وقال ناريشكين في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي: "تحدثت هاتفيا مع نظيري الأميركي، واتفقنا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والاتصال في أي وقت لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولم يفصح ناريشكين عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون المكالمة، التي تأتي في سياق تحركات دبلوماسية متبادلة بين موسكو وواشنطن لتحسين العلاقات.

ويعد هذا الاتصال الثاني بين الطرفين هذا العام، إذ سبق أن تحدث ناريشكين وراتكليف في 11 مارس/آذار الماضي، في أول اتصال رسمي بينهما منذ بدء الولاية الثانية لترامب.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية آنذاك أن الجانبين اتفقا على "الحفاظ على اتصالات منتظمة".

ويرى مراقبون أن هذا التواصل الاستخباري رفيع المستوى، والذي أُعلن عنه عبر وسائل الإعلام الرسمية الروسية، يعكس رغبة لدى الطرفين في الحفاظ على حد أدنى من التنسيق الأمني.