أخبار|إيران

رئيس البرلمان الإيراني: لا مصداقية لمواقف ترامب وهي جزء من حرب نفسية

TEHRAN, IRAN - OCTOBER 4: (EDITOR’S NOTE: This Handout image/clip was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images’ editorial policy.) In this handout image provided by the Iranian Leader's Press Office, Iranian Supreme leader Ali Khamenei (2R) with Iran's President Masoud Pezeshkian (L), Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf (2L) and Judiciary Chief Mohsen Ejeie (R), reading the Koran during the Friday prayer ceremony on October 04, 2024 in Tehran, Iran. Protesters supporting Iran's military position against Israel take to the streets of Tehran after Friday prayers at the Imam Khomeini Grand Mosalla mosque. The Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei delivered a public sermon after a commemoration ceremony for the leader of Hezbollah who was killed in an Israeli airstrike in Beirut. (Photo by Iranian Leader's Press Office - Handout/Getty Images)
المرشد الإيراني علي خامنئي (الثاني يمين) ويجلس إلى يمينه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وبجواره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (غيتي)
29/6/2025-|آخر تحديث: 13:11 (توقيت مكة)

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لا مصداقية لمواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتصريحاته إما جزء من حرب نفسية أو أنها "تصريحات سخيفة لا معنى لها"، في الأثناء قالت مصادر إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيعقد خلال الأيام المقبلة محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل خفض العقوبات.

وأضاف قاليباف إن "العدو يشن حربا نفسية على الإيرانيين ويسعى إلى إثارة حالة قلق لدى المواطنين"، وقال إن "من يريدون سوءا لبلادنا يسعون إلى إكمال مخططاتهم عبر إثارة الفوضى في البلاد".

وكان ترامب لوّح أول أمس الجمعة بضرب إيران مجددا إذا عادت إلى تخصيب اليورانيوم، وأعلن أنه أوقف إجراءات كانت تهدف لتخفيف العقوبات عن طهران، وذلك بعد حديث المرشد الإيراني علي خامنئي عن انتصار بلاده في المواجهة مع إسرائيل.

كما هاجم ترامب خامنئي وذكّره بأنه أنقذه من "موت شنيع ومشين"، مما أثار شكوكا خطيرة حول أي تقدم دبلوماسي بين البلدين.

ودفعت تصريحات ترامب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الرد، وصرّح بأن طهران لن تسمح لأحد بتقرير مصيرها، وإذا اضطرت فلن تتردد في كشف قدراتها الحقيقية.

في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الشعب دعم دائما النظام والثورة الإسلامية والمرشد الأعلى خلال الأوقات الصعبة"، ودعا الإيرانيين إلى تجنب الخطابات "التي تؤدي إلى الانقسام في البلاد".

كما قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني إنه لا يمكن الوثوق بإسرائيل والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن احتمال قيام من وصفهم بالأعداء بأعمال خبيثة وارد.

وكانت قناة "إن بي سي" الأميركية نقلت عن مصادر قولها إن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيعقد خلال الأيام المقبلة محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات.

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في الأثناء، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس تعليمات للجيش بإعداد "خطة" ضد إيران تشمل الحفاظ على التفوق الجوي، ومنع تقدم البرنامجين النووي والصاروخي، وقال إن إسرائيل ستعمل بشكل دائم لإحباط ما وصفها بـ"أي تهديدات إرهابية من هذا النوع، والرد عليها".

المصدر: الجزيرة

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