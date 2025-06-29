جيش الاحتلال يعلن اغتيال حكم العيسى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حكم العيسى الذي وصفه بأنه أحد مؤسسي حركة حماس وآخر القيادات العليا للحركة وجناحها العسكري داخل قطاع غزة.

وقال الجيش إنه اغتال العيسى في قصف استهدف حي الصبرة بمدينة غزة الليلة الماضية.

وأضاف أن العيسى يشغل منصب رئيس مركز الدعم والتدريب في كتائب القسام.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإنه لم يصدر حتى منتصف الليلة أي تعليق من حركة حماس أو كتائب القسام بشأن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

اغتاله الاحتلال في غزة أمس.. من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل، وصانع النخبة"؟ pic.twitter.com/ZPzbi4fJVc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 28, 2025

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.