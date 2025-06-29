مجلس استشاري بالنيجر بديلا للبرلمان خلال المرحلة الانتقالية

أشرف رئيس الوزراء في النيجر علي محمد الأمين الزين، مساء أمس السبت، على تنصيب المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس الذي سيكون بديلا للبرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة التي تم إعلانها سابقا مرحلة انتقالية يتولى فيها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني قيادة البلاد.

وقال رئيس الوزراء إن تنصيب المجلس الجديد يندرج في إطار الالتزامات السابقة لمخرجات الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في فبراير/شباط الماضي.

وقد صدر مرسوم رئاسي بإنشاء المجلس الاستشاري الجديد في أبريل/نيسان الماضي، ويتألف من 194 عضوا، ويقوم بدور مماثل للبرلمان، إذ يصادق على القوانين ويقدّم الاستشارات والمقترحات، لكنّه غير منتخب، وليست له شرعية شعبية.

وبعد تولي المجلس العسكري للحكم في يوليو/تموز 2023، تمّ حل البرلمان وألغى الدستور، وأصبحت البلاد تحكم بموجب بميثاق دستوري مؤقت، لحين إعداد دستور جديد وتقديمه للاستفتاء.

وقال رئيس الوزراء محمد الأمين الزين، إن المجلس الاستشاري الذي تمّ تنصيبه، هو واحد من 8 مؤسسات تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة بالتنسيق مع قادة الأحزاب السياسية وزعماء القبائل.

من جانبه، قال وزير الداخلية الجنرال محمد تومبا إن المجلس الجديد يأتي في سياق تحديات أمنية تواجهها النيجر، حيث الإرهاب والحركات المسلّحة تعمل على أكثر من جبهة، وعلى الجميع أن يعمل بحزم على استعادة الأمن والاستقرار للبلاد.

وقد حضر حفل التنصيب عدد من الضباط الأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، وضيوف من الخارج، من ضمنهم رؤساء المجالس التشريعية في بوركينا فاسو ومالي، بالإضافة إلى تشاد، ورئيس البرلمان في دولة غانا.