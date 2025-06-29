المحكمة الأفريقية تقبل دعوى الكونغو الديمقراطية ضد رواندا

أقرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يوم الخميس، باختصاصها بالنظر في الدعوى المقدمة من الكونغو الديمقراطية ضد رواندا، رافضة التماس كيغالي بعدم الاختصاص، وممهدة الطريق لأول نزاع بين دولتين أمام الهيئة القضائية.

وقال القاضي بالمحكمة الأفريقية رافع بن عاشور، خلال النطق بالحكم الذي نقلته وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية، إن "المحكمة ترفض دفع الطرف المدعى عليه بعدم الاختصاص، وتعلن اختصاصها بالنظر في القضية".

وطالبت المحكمة رواندا بتقديم ردها بخصوص مضمون الاتهامات خلال 90 يوما.

وكانت كينشاسا قد رفعت الدعوى عام 2023، متهمة رواندا بارتكاب "انتهاكات جسيمة" في شرق البلاد، تشمل التعذيب، والاتجار بالبشر، في سياق النزاع الدائر في إقليم كيفو منذ عام 2021، والذي تتهم فيه الحكومة جماعة "إم23" المتمردة والقوات الرواندية بالضلوع فيه.

ورغم النفي الرواندي المتكرر لدعم الجماعة أو التدخل في النزاع، تتمسك الكونغو بمطالبها بانسحاب القوات الرواندية، ووقف الدعم لجماعة "إم23″، وتعويض الضحايا، على أن تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض وتكاليف الدعوى.

وجاء قرار المحكمة عقب جلسة استماع ثانية في 13 فبراير/شباط الماضي، خُصصت للنظر في مقبولية الدعوى، رغم رفض رواندا لاختصاص المحكمة.