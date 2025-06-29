إيران تنفي تهديد الوكالة الذرية وتشكك بمصداقية ترامب بشأن المفاوضات

نفت إيران الأحد توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها بعدما دعت صحيفة إيرانية الى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا"، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب من منشأة فوردو النووية قبل ضربها.

وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية: "كلا، ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة".

وتابع أنه تم تعليق دخول مفتشي الوكالة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف أبدا.

وشدد إيرواني على أن الاستسلام غير المشروط ليس مفاوضات بل إملاء للسياسات الأميركية على إيران. وأضاف أن طهران كانت مستعدة للمفاوضات، لكن بعد الاعتداء الأميركي فإن الظرف أصبح غير مناسب لجولة مفاوضات جديدة،

تشكيك

من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مواقف الرئيس الأميركي وتصريحاته إما جزءٌ من حرب نفسية لبث الخوف بين الإيرانيين، أو تصريحاتٌ سخيفة ليس لها أي معنى، على حد تعبيره.

واوضح قاليباف أن ترامب يتحدث عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، ثم يتحدث عن إمكانية اندلاع الحرب مجددا بهدف إثارة القلق لدى الإيرانيين.

وأضاف "إن هناك سؤالا لا يزال مطروحا، هو: كيف بدأت واشنطن الحرب بينما كان الطرفان في خضم المفاوضات؟".

من جهته، قال علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامئني إن الولايات المتحدة استخدمت التفاوض كخدعة، وإنه كان هناك تنسيق بينها وبين إسرائيل لمهاجمة إيران.

وأضاف لاريجاني أن الهدف النهائي للهجوم الإسرائيلي الذي تم بدعم أميركي هو تقسيم إيران.

إعلان

بدورها حثت وزارة الخارجية الإيرانية المسؤولين الأميركيين بالتخلي عن خطابهم المسيء وتحمل مسؤوليتهم عن خرق القانون الدولي، والاعتداء على المنشآت النووية.

استعدادات استباقية

وفي سياق متصل، قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني إنهم توقعوا بدء الحرب على طهران.

وأوضح أنه في اليوم الأول لعمل الحكومة الحالية اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وكانت تلك رسالة بدء الحرب.

وأضاف أنه في سبتمبر/أيلول 2024 توصلت الحكومة لنتيجة مفادها أنه يجب الاستعداد للحرب دون أن يشعر الشعب بذلك.

وتابع "قمنا بإعداد ميزانية حرب حتى مع افتراض توقف صادرات النفط وبالتالي كنا مستعدين، كما قمنا بتخزين السلع الأساسية وكانت هذه خطوة استراتيجية صائبة".

تدمير فوردو

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأميركي إن إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب من منشأة فوردو النووية قبل ضربها بقنابل أميركية خارقة للتحصينات.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن المنشأة دُمّرت بالكامل، وأن بداخلها الآن آلاف الأطنان من الصخور نتيجة انفجارات القنابل الأميركية.

وكانت مصادر إيرانية قالت إن معظم اليورانيوم عالي التخصيب بمنشأة فوردو نقل إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي.