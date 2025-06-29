إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة

قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم إلغاء جلسات محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك في ظل مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء محاكمة نتنياهو.

وأضافت أن إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو -المطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة– جاء بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية بالقدس.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المصلحة الوطنية والعامة تقضي بتعليق جلسات محاكمة نتنياهو في ظل الظروف الحالية.

وكانت صحيفة هآرتس ذكرت بوقت سابق أن نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية بعض رفض طلبه إلغاء شهادته.

من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن رئيس الاستخبارات العسكرية قدم لقضاة المحكمة عرضا بناء على طلب نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وكان الرئيس الأميركي طالب في وقت سابق اليوم بإلغاء محاكمة نتنياهو ولوح بتعليق المساعدات لإسرائيل قائلا إن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنويا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا".

وانتقد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" الادعاء العام الإسرائيلي وقال إن "ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون"، مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر في قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، حيث قال الخميس الماضي إن "الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت إسرائيل"، وإنه "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا".

وحسب وكالة رويترز، فقد وجه الادعاء الإسرائيلي إلى نتنياهو في عام 2019 اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في عام 2020 في 3 قضايا جنائية.