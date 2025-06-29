إسرائيل تنشر فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، إنه نشر على الحدود الشرقية مع الأردن الفرقة 96 التي أنهى تشكيلها حديثا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أنه أتم تشكيل الفرقة 96 مع بدء الحرب مع إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، "لتعزيز ومضاعفة عدد القوات المنتشرة على الحدود الشرقية في مختلف مهام الحماية".

وذكر أن الفرقة، التي ستتشكل من 5 ألوية من صفوف الاحتياط تدريجيا، تدربت الخميس الماضي "على سيناريوهات طوارئ وتقديم استجابة سريعة للأحداث الطارئة، مع رفع جاهزية الفرقة للقتال".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "أحد الجهود الرئيسية لقيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي هو عزل ساحة الضفة الغربية ومنع دخول الأسلحة والمسلحين من الحدود الشرقية بتمويل ودعم من إيران".

وذكرت الصحيفة أنه إلى جانب تهريب الأسلحة والمعدات "يحاول الإيرانيون أيضا إدخال الأموال بوسائل متنوعة. وخلال أيام القتال (مع إيران)، صادرت قوات قيادة المنطقة الوسطى أكثر من ربع مليون شيكل (73.7 ألف دولار) وصلت إلى عناصر إرهابية حاولت إنشاء بنية تحتية لتنفيذ عمليات".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، إن الجيش يعمل على تأسيس فرقة جديدة من جنود الاحتياط ستضم عشرات الآلاف من المتطوعين، وذلك بسبب الحاجة لمقاتلين إضافيين بسبب الحرب المستمرة في غزة.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بحدود تبلغ 238 كيلومترا، وزادت إسرائيل حضورها على هذه الحدود بالتزامن مع بدء عدوانها على قطاع غزة، حيث تعتمد تل أبيب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطيران المسيّر والمستشعرات الليلية والنهارية في مراقبتها، وفق وسائل إعلام عبرية.