فاجعة في قرية مصرية بعد مصرع 18 فتاة بحادث سير

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن 19 شخصا لقوا مصرعهم أمس الجمعة وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية بدلتا مصر.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فقد اصطدمت شاحنة نقل (تريلا) بحافلة صغيرة كانت تقل صباح أمس الجمعة فتيات عاملات باليومية من أماكن سكنهن في قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في دلتا النيل على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، ونتج عن الحادث وفاة 18 فتاة وسائق الحافلة.

وبحسب قائمة بأسماء الضحايا وأعمارهم التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، فإن أعمار العاملات تتراوح بين 22 و14 سنة، ووصفت وسائل الإعلام الفتيات بأنهن "شهيدات لقمة العيش".

لا الدُنيا لنا، وما كُنا للدُنيا.

إنَّا لله وإنَّا إليه لراجعُون 💔

النهاردة ١٩ وردة من بنات مصر اتقطفوا فجأة، على الأسفلت…

١٩ روح بريئة كانوا راجعين من شقاهم وتعبهم في المصانع،في عز الشمس.

دول ١٩ أم وأب انهاروا🥹#حادث_المنوفية #حادث_الطريق_الإقليمي #شهيدات_لقمة_العيش pic.twitter.com/eWoqXl2y12 — فاتن 🇪🇬 (@aqman81) June 27, 2025

وتوافد الأهالي بالمئات على المستشفيات الأربعة التي تم نقل جثث الضحايا إليها للتعرف على ذويهم، وسط حالة من الحزن الشديد، منهم أكثر من حالة وفاة من منزل واحد، وبعض المتوفيات كن المعيلات الوحيدات لأسرهن، وبعضهن لم يكملن تعليمهن من أجل مساعدة أسرهن.

وخرجت جنازات الفتيات الـ18 بشكل جماعي في مشهد مهيب أثار التعاطف والحزن بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين ألقت قوات الأمن القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث.

المنوفية.. جنازة ضحايا حادث الإقليمي بكفر السنابسة

استشهد اليوم 19 فتاة مصرية في المنوفية ، متوسط أعمارهن 15 عامًا، وهنّ عائدات لا من مدارس أو ملاعب، بل من أعمالٍ شاقة اضطررن إليها لتأمين لقمة العيش التي عجزت الدولة عن توفيرها لهن.#حادث_المنوفية #حادث_الطريق_الإقليمي #المنوفية… pic.twitter.com/f5S6VYeItq — Youssef Mohamed (@Youssef97696132) June 27, 2025

وفتحت الجهات المختصة تحقيقا موسّعا في ملابسات الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجل الحوادث على الطريق الإقليمى، والفحص الهندسى للشاحنة، والتأكد من حالتها الفنية.

حادثه صعبه جداً راح فيه ١٩ بنت من قرية واحده أكبرهم ٢٣ سنه ع طريق الدائري الأقليمي في المنوفيه .. ده منظر اهل القرية و هما بيجهزوا لاستقبالهم وحقيقي واحد من أصعب المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك .. pic.twitter.com/dhFXzPs4mD — 🇪🇬 على المعاش🇪🇬 RamdanAlbadri (@Prince1Ramdan) June 27, 2025

وتعتبر الحوادث المرورية شائعة في مصر بسبب حالة الطرق السيئة، كما أن قوانين المرور لا يتم تطبيقها بشكل متساو، وغالبا ما يقع عمال دون السن القانونية ضحية لهذه الحوادث خلال انتقالهم إلى أماكن العمل في حافلات صغيرة مكتظة في المناطق الريفية.

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ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه بحسب الأرقام الرسمية، ينخرط ما لا يقل عن 1.3 مليون قاصر في شكل من أشكال عمالة الأطفال في مصر.