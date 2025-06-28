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عاصمة كولومبيا تغرق بـ15 طنا من النفايات.. ما القصة؟

Recyclers throw plastic bottles into the air in Plaza Bolivar in Bogota, Colombia, as they protest what they consider to be too low a price paid by companies that buy recycled materials, Tuesday, June 24, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara)
العاملون في مجال إعادة التدوير يلقون الزجاجات البلاستيكية ضمن احتجاجات في العاصمة الكولومبية بوغوتا على انخفاض أجورهم (أسوشيتد برس)
28/6/2025-|آخر تحديث: 15:44 (توقيت مكة)

أغرق عشرات من جامعي النفايات في كولومبيا ساحة بوليفار الشهيرة في بوغوتا بحوالي 15 طنا من المواد القابلة لإعادة التدوير، احتجاجا على انخفاض دخلهم وتدهور ظروف العمل.

ويجمع هؤلاء العمال النفايات من المنازل والمصانع والمكاتب، ثم يبيعونها لمحطات إعادة التدوير المحلية.

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ونظمت المظاهرة من قبل 14 جمعية لجامعي النفايات في بوغوتا، وهي مدينة يعمل فيها حوالي 20 ألف جامع نفايات لساعات طويلة في جمع مواد مثل الزجاجات البلاستيكية والخردة المعدنية وعلب الكرتون. وشارك نحو 100 شخص في الاحتجاج، حيث قام بعضهم بالتمثيل وكأنهم يسبحون وسط أكوام القمامة.

A recycler walks through recyclable material dumped in Plaza de Bolivar, as people protest against the drop in recycled material prices, in Bogota, Colombia, June 24, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez
عامل يتجول بين نفايات ملقاة في ساحة البوليفار وسط احتجاجات على انخفاض أسعار المواد المعاد تدويرها (رويترز)

وقالت رئيسة الرابطة الوطنية لجامعي النفايات في كولومبيا نورا باديلا: "نريد من المصانع أن تدفع لنا سعرا عادلا مقابل المواد التي نجمعها.. على الكولومبيين وحكومتهم أن يدركوا أنه من دون عملنا ستكتظ مدافن النفايات".

ويعمل معظم جامعي النفايات في كولومبيا بشكل مستقل، حيث يجرون عربات ثقيلة ويجمعون المواد القابلة لإعادة التدوير التي لا تجمعها شاحنات القمامة المحلية. هذه الشاحنات -التي تديرها شركات متعاقدة أو البلديات- تركز على جمع النفايات العضوية وغير القابلة لإعادة التدوير.

ويعتمد دخل جامعي النفايات بشكل كبير على كمية الكيلوغرامات من البلاستيك أو الكرتون أو المعادن التي يمكنهم بيعها يوميا للمستودعات أو الجمعيات المحلية، التي تقوم بدورها ببيعها لمحطات إعادة التدوير.

Plastic bottles fill Plaza Bolivar in Bogota, Colombia, where they were placed by recyclers protesting what they consider to be too low a price paid to them by companies that buy recycled materials, Tuesday, June 24, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara)
الزجاجات البلاستيكية تملأ ساحة البوليفار في بوغوتا (أسوشيتد برس)

يذكر أن دستور كولومبيا يمنح الحماية لجامعي النفايات، الذين ينحدر معظمهم من خلفيات فقيرة. وينص على منحهم أولوية على الشركات الكبيرة في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، كما تلزم القوانين البلديات في المدن الكبرى بدفع رسوم شهرية لجمعيات جامعي النفايات، تعتمد على كمية النفايات التي يجمعونها.

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لكن رغم ذلك، فإن أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير غير مستقرة، كما يواجه جامعو النفايات تنافسا متزايدا من المهاجرين الفنزويليين الذين يعملون في المجال نفسه في مدن مثل بوغوتا وميديلين.

ويقدر أن معظم جامعي النفايات في كولومبيا يحققون دخلا أقل من الحد الأدنى للأجور في البلاد، والذي يبلغ 350 دولارا شهريا.

المصدر: وكالات

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