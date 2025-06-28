عشرات القتلى في فيضانات بباكستان

قضى 24 شخصا، نصفهم من الأطفال، في فيضانات اجتاحت شمالي غربي باكستان الجبلي بسبب الأمطار الغزيرة منذ الأربعاء الماضي مع بداية فترة الأمطار الموسمية، حسبما ذكر مسؤولون في إدارة الطوارئ.

وأفادت هيئة إدارة الأزمات الباكستانية بأن عدد من لقوا حتفهم إثر عدة حوادث بسبب الهطل الشديد للأمطار في إقليم خيبر بلغ 12 شخصا.

وأشار بيان للهيئة إلى أن معظم الحوادث وقعت على نهر "سوات"، وكان ضحيتها سياح جاؤوا من مناطق مختلفة في باكستان، وأن بينهم من حاصرته وجرفته مياه النهر المتدفقة بقوة.

وأوضح تقرير وكالة الإغاثة من الكوارث أن الفيضانات في الإقليم ألحقت أضرارا بـ56 منزلا، دُمرت 6 منها.

تحذير

وكان قد سُجل مقتل 10 أشخاص في إقليم البنجاب خلال الموجة الأولى من موسم هطول الأمطار الموسمية، في وقت تمّ فيه استدعاء فرق من عدة سلطات مدنية للمساهمة في تقليل الضرر اللاحق بمدنيين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعا حتى الثلاثاء القادم على الأقل.

وفي الشهر الماضي، قُتل 24 شخصا في عواصف شديدة في الدولة الواقعة جنوبي آسيا، والتي شهدت العديد من الظواهر الجوية القاسية في الربيع، منها عواصف برَد قوية.

وباكستان من أكثر دول العالم تأثرا بتداعيات تغير المناخ، ويعاني سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة من ظواهر مناخية قاسية بوتيرة متزايدة.