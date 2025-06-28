دوي انفجار في بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وتم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة في البحر الميت والنقب وجنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ محاولات لاعتراض الصاروخ، مرجحا اعتراضه بنجاح.

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان بهذا الخصوص من جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

في المقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية واسعة على اليمن، ودمرت مطار صنعاء الدولي وبنى تحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.